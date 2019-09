El cuerpo de un objeto al que no le tenemos afecto

Hay un ambiente circense en el aire, en las pantallas, en las piruetas. Tengo la sensación que un comic misterioso remplaza mi silueta, todos tiene una actitud danzante, no todo es tan in como lo pintan, no todos los monumentos llevan música de acción. El brillo irradia y en un rato se va a la basura, el moño, la envoltura, la expectativa... todo a la basura.

//en el fondo nos oponemos al amor, nuestro cuerpo es un objeto al que no le tenemos afecto, sólo

es un instrumento funcional

que se recicla//

Como en cualquier 25 de diciembre a las seis de la mañana todo a la basura. Nos alimentamos del mensaje donde todos los deseos se pueden lograr. El mundo no existe cuando todo fracasa, el mundo no existe cuando el deseo vive dentro del ideal de otros.