El gobierno no busca controlar a los pobres: Bienestar

A-AA+

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presumió la política social instrumentada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con los programas para adultos mayores, para discapacitados y Sembrando Vida, y subrayó que no se dará ni un paso atrás, se cambió la visión de las dádivas de administraciones anteriores a la de los derechos para los beneficiarios.

En su comparecencia ante el pleno del Senado en la glosa del 4 Informe de Gobierno, senadores de oposición acusaron en cambio una política social electorera, facciosa, que ha aumentado el número de pobres, mientras que el oficialismo la defendió y advirtió que en 2024 el pueblo va a mandar a la "chingada a la derecha".

Montiel Reyes dijo que "el verdadero triunfo de la actual política social es el avance de la revolución de las conciencias, porque más gente sabe hoy que los programas de bienestar ya no son una dádiva como antes, son un derecho ganado y consagrado en la Constitución.

"Si apoyar a los pobres significa que nos llamen populistas, todos queremos en la Cuarta Transformación estar en esa lista", afirmó la secretaria.

"Este gobierno no busca controlar a los pobres, lo que busca es una dimensión justa y construir derechos para ellos, eso se quedó en el pasado, el combate a la pobreza debe ser una tarea de todos los días", argumentó.

Criticó el que fue el programa insignia de la pasada administración, Prospera, que operaba con una gran opacidad a través de sus vocales, consideró.

Indicó que éste no combatía la pobreza, porque sólo "les recuerdo que el viejo régimen nos dejó más de 50 millones de pobres y de esos hoy no se hacen cargo".

La funcionaria expuso que se ha mejorado el ingreso de las personas más pobres como "nunca antes se había hecho" y se protegen los derechos de toda la ciudadanía, ubicando en el centro de la transformación "nuestro hermoso ideal de que, por el bien de todos, primero los pobres".

Montiel Reyes informó los avances en programas sociales como la pensión para adultos mayores, de la cual hasta junio de este año 10 millones 500 mil personas eran beneficiarias de un apoyo de 3 mil 580 pesos bimestrales, que anualizado ronda en 23 mil 800 pesos.

Reiteró que al finalizar este sexenio éstos recibirán aproximadamente 6 mil pesos bimestrales y en este gobierno se han incorporado a 5.5 millones nuevos derechohabientes.

Indicó que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay 6.1 millones de personas en condición de discapacidad, de las cuales 3.8 millones son derechohabientes de una pensión, con una bolsa estimada para 2022 de 20 mil millones de pesos.

Lo anterior representa que seis de cada 10 personas con discapacidad reciben una pensión.

Al referirse al programa Sembrando Vida, resaltó que éste garantiza la autosuficiencia alimentaria, el cual aplica ya en 21 entidades del país y cuyo padrón se ha duplicado en tres años, al pasar de 225 mil sembradores en 2019 a 447 mil en 2022, con una inversión social de 30 mil millones de pesos para este año.

María Guadalupe Saldaña Cisneros, senadora del PAN, cuestionó que la mayoría de los programas de la Secretaría de Bienestar han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como programas opacos en su destino, en la asignación de recursos y de la población objetivo en los dos últimos años, por lo que se debe atender la corrupción en la implementación, acusó.

Dijo que "si bien se ha aumentado el salario mínimo, el precio de la canasta básica se ha incrementado tres veces más".