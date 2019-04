El movimiento #MeToo debe continuar: Guadalupe Loaeza

Ciudad de México.-La escritora Guadalupe Loaeza consideró que el movimiento #MeToo debe seguir adelante e invita a sus creadoras a no bajar la guardia y aprender de todo para mejorar y lograr avances en un trato igualitario en una sociedad aún machista que se resiste al cambio.

"Ese movimiento MeToo es importante y no debemos dejar que se evapore, para que la mujer se atreva a denunciar, que se le escuche y las autoridades apoyen de manera incondicional", señaló a Notimex.

La escritora de "Compro, luego existo", "Las reinas de Polanco" y "Las niñas bien", esta última que se llevó al cine, afirmó que lo único que desprueba son las denuncias anónimas.

"Porque hacen un daño terrible, el movimiento pierde legitimidad, de hecho no deberían de existir, porque la idea es dar la cara con nombre y apellido para un mejor apoyo en todas sus vertientes".

Señaló que incluso las mujeres mexicanas se han tardado mucho en alzar la voz: "este movimiento tiene ya varios años y aquí no entiendo porque no existe una verdadera unión, el movimiento debe madurar, porque aún no hay las condiciones de igualdad, eso es claro".

Respecto a la secuela de "Niñas bien", basada en su éxito literario, indicó que ya está escribiendo para una segunda cinta que aborde la historia de otras niñas bien.