MADRID.- El rey emérito Juan Carlos de España publicará sus memorias a finales de año con el título ‘Reconciliación’, escritas en primera persona porque, asegura, siente que le “roban su historia”, y en las que relata en detalle “la parte privada de una vida pública”, informó este lunes la editorial Planeta.

“Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia”, argumenta el monarca en el libro, explica Planeta en un comunicado.

La obra, cuya publicación Planeta considera un “acontecimiento histórico”, viene, “en efecto, a reparar esa situación”, según la editorial.

Si el rey Juan Carlos, prosigue, “ha decidido dar cuenta de su historia después de casi cuarenta años de reinado es porque el exilio en Abu Dabi, parte de la opinión publicada y, por qué no, los propios errores han acabado por ensombrecer su trayectoria y sus aportaciones fundamentales al éxito de la democracia española”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Escrita “a corazón abierto y sin concesiones”, la obra navega entre los dos exilios que marcan el principio y final de su vida: el obligado de su familia en Estoril (Portugal) cuando era niño y el voluntario en Abu Dabi, tras abdicar en 2014, y por ella transitan muchos de los protagonistas más destacados de la historia contemporánea.

El monarca, en el crepúsculo de su vida y lejos de su familia, se dispone a hacer su última confesión, aunque dice: “No tengo derecho a llorar”.

Juan Carlos de Borbón, que abdicó en su hijo, Felipe VI, salió de España el 3 de agosto de 2020 para establecerse Abu Dabi debido a la polémica que generaron sus irregularidades fiscales y su conducta personal.