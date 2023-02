El violinista que huyó de la guerra para llevar su música al Mediterráneo

Alicante, España (EFE).- El ucraniano Dmytro Demydov es un virtuoso del violín que tocaba en una prestigiosa sinfónica de San Petersburgo (Rusia), hasta que la invasión de Ucrania, ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, le obligó a salir precipitadamente de Rusia para, un año después, ser uno más en la orquesta ADDA Simfònica de la ciudad española de Alicante, a orillas del Meditedrráneo, donde toca como músico invitado.



Durante ocho años, Demydov participó en una de las principales sinfónicas rusas y mundiales: la orquesta Mariinski de San Petersburgo dirigida por Valeri Guérgiev, y se enteró de la invasión rusa en plena noche, cuando regresaba junto a sus compañeros desde Moscú tras una actuación.

Igual que el resto de músicos, 'Dima', como le llaman familiarmente, entró en "shock" y esa noche no pudo dormir imaginando "qué podía pasar" en general y a él en particular, por ser un ucraniano en suelo ruso.

"No tardé mucho en entender que, desgraciadamente, me tendría que marchar de Rusia por ser ucraniano. El conflicto no era mi culpa, pero tenía miedo a que me pudiera pasar algo y empecé a dar vueltas a la cabeza sobre cómo abandonar San Petersburgo sin perder todo", relata a EFE, cuando se cumple un año de su huida por carretera a través de la frontera con Finlandia.

El violinista y sus compañeros tenían programado horas después (la noche del 24 de febrero) un concierto en el teatro Mariinski con la colaboración del director del ADDA Simfònica, Josep Vicent, y en el mismo escenario no dudó en pedir ayuda a éste, quien le ofreció mediar a su favor si viajaba hasta la lejana Alicante.

AYUDA POR EL PELIGRO QUE CORRÍA

Con la Mariinsky, 'Dima' había viajado por medio mundo, incluida España, donde ya conocía el auditorio sede de ADDA Simfònica en una gira que le sirvió para trabar amistad con Vicent y algunos de sus músicos.

"Josep Vicent me tendió la mano y me propuso venir a Alicante", recuerda emocionado el violinista, de 36 años y nacido en Moscú, aunque es ucraniano porque creció en este país.

Con sus padres en Italia y su hermano ya devuelta en Kiev, Demydov echa de menos a sus amigos y compañeros de San Petersburgo, donde guarda buenos recuerdos porque la Mariinski le permitió conocer muchos países "y tocar en las mejores salas".

Asegura que sigue en contacto con otros músicos que permanecen en Rusia y otros que, como él, se vieron abocados a abandonar. Y, aunque no tiene un plan de futuro decidido, cree que en Alicante le queda aún "mucho camino para crecer como músico y como persona".

DIÁSPORA DE ARTISTAS HACIA UNA NUEVA VIDA

El conflicto provocado por Putin ha hecho que, además de un buen número de ucranianos, "muchos rusos hayan tenido que irse" en una diáspora de la que Demydov se siente "orgulloso al ver a personas supervalientes que han sabido iniciar una nueva vida desde cero".

Con los ojos de un ciudadano del este de Europa, opina que los españoles deberían ser "muy felices por lo que tienen", por ejemplo por "el Sol y el Mediterráneo, que alegran mucho". "Vivir al lado del mar es un lujo", asegura.

El día a día del violinista ucraniano empieza en el centro socio asistencial Hogar Provincial, donde reside desde que llegó a finales de febrero de 2022 y donde cuenta con "una habitación confortable para estar tranquilo y dormir". La jornada continúa en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) con un trabajo que le permite afrontar sus gastos.

Agradece la acogida en España, disfruta "de la comida y de la gente" y lo único que le falta es el español, pero está "en ello".