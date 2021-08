Emiratos Árabes Unidos, León de Oro en la Bienal de Arquitectura de Venecia

ROMA, Italia (EFE).- El jurado internacional de la XVII Bienal de Arquitectura de Venecia premió hoy a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el León de Oro al mejor pabellón nacional, el máximo galardón de esta feria internacional.



El jurado de la Bienal, que por primera vez concedió los galardones meses después de la celebración a causa de la pandemia, estimó que los EAU propusieron "un experimento que anima a pensar en la delicada relación entre desperdicio y producción, proponiendo un modelo constructivo capaz de vincular artesanía y tecnología".

El pabellón de EAU presentó el proyecto "Wetland", comisariado por Wael Al Awar y Kenichi Teramoto, que explora cómo las formaciones salinas del país asiático pueden inspirar nuevos materiales renovables y reciclables.

Por su parte, el colectivo Raumlabor Berlin, afincado en la capital alemana, fue galardonado con el León de Oro a la mejor participación con "Instancias de Práctica Urbana" por "un enfoque de diseño colaborativo inspirador que llama a la participación y a la responsabilidad colectiva".

La arquitecta ítalobrasileña Lina Bo Bardi (Roma, 1914 - Sao Paulo, 1992) fue galardonada con el León de Oro a la memoria, un premio que supone "un reconocimiento a una prestigiosa carrera desarrollada entre Italia y Brasil y a una contribución para reconsiderar el papel del arquitecto como facilitador de la sociedad".

Bo Bardi estudió arquitectura en Roma y después trabajó unos años en Milán hasta que emigró a Brasil en 1946 junto a su esposo, el crítico e historiador del arte Pietro Maria Bardi.

El León de Plata a un joven prometedor fue para la Foundation for Achieving Seamless Territory (FAST), dirigida por la arquitecta Malkit Shoshan, por "Sandías, sardinas, cangrejos, arenas y sedimentos: ecologías fronterizas y la Franja de Gaza".

El jurado consideró que su "propuesta audaz invita a pensar en historias divididas, prácticas agrícolas, rituales de la vida cotidiana y realidades de asentamiento y ocupación".

También hubo menciones especiales a los pabellones nacionales de Filipinas y Rusia, así como al proyecto de la firma de arquitectura Cave_Bureau, de Nairobi (Kenia).

La ceremonia de entrega del León de Oro de la Bienal de Arquitectura se ha celebrado por primera vez en agosto y no en el día de inauguración, como es tradicional, debido a las restricciones por la pandemia, que impidieron a algunos países llegar a tiempo a la inauguración y competir en igualdad de condiciones.

El jurado internacional de los premios lo han formado la japonesa Kazuyo Sejima como presidenta, la peruana Sandra Barclay, la libanesa Lamia Joreige, la ghanesa-escocesa Lesley Lokko y el italiano Luca Molinari.

La XVII Bienal de Venecia, cuyos pabellones abrieron el 22 de mayo al público, un año después de lo previsto, ofrecen las propuestas internacionales de unos 60 países hasta el 21 de noviembre, con el tema "How we will live together?" ("¿Cómo viviremos juntos?").