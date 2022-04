Establecen tarifas para pagar regalías a artistas o herederos

Este viernes entra en vigor un acuerdo que establece "la tarifa provisional para el pago" de regalías a artistas plásticos —o sus herederos— cuyas obras sean vendidas por terceros, ya sea a través de casas de subasta, galerías de arte, o por agentes comerciales.

Publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo establece el cobro entre 4% y 1.5% del precio de la obra, dependiendo su valor. El cargo aplica en obras plásticas contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Esto es resultado de una iniciativa de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas (Somaap), que solicitó el inicio del procedimiento el 27 de enero de 2020. Sin embargo no es un tema nuevo para el mercado del arte mexicano, pues durante décadas se ha apelado dar a los creadores un porcentaje de las ventas sucesivas de sus obras, pero el tema "se quedó en el tintero" por años porque las sociedades de gestión no se organizaban, explica Juan Francisco Matos, experto en valuación de arte para Rafael Matos Casa de subastas.

Quetzalli de la Concha, abogada y presidenta de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, celebra el acuerdo y lo consideró "un paso enorme, histórico, porque ese tarifario tendría que existir desde hace casi 30 años", y dice que beneficia a los creadores, les da seguridad en sus remuneraciones que les corresponde y fortalece el derecho de autor; además señala que esta obligación para galerías y agentes de venta ya existía desde 1996, lo que no existía era una tarifa de las regalías que fuera oficial para partir de ella.

Alberto Bremermann, abogado especialista en arte de galería Kurimanzutto, dice las regalías por reventa se mencionan desde 2003 en la Ley del Derecho de Autor, justo después de publicado el Covenio de Berna, al que México está adherido. "La cuestión es que no era aplicable porque el Indautor no contaba con las facultades para hacerlo".

El tarifario llega en una crisis económica del mercado por la pandemia. A Andrea Zapata, de LS Galería, el acuerdo "no le parece fuera de lugar", pero "encarecerá" al mercado del arte. Matos cuestiona la forma de actuar de Indautor y dice que el acuerdo afectará la economía de las galerías y dará pie a que el arte "se venda por debajo del agua" o se oferte en EU.