Este es un premio compartido: Trino

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- El monero "Trino" Camacho recibió este sábado el premio La Catrina, con el que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reconoce a los personajes más importantes del mundo de la caricatura y la historieta.

En su discurso, "Trino" afirmó que "este es un premio compartido", pues señaló que esa generación de creativos de los años 80 -José Ignacio Solórzano "Jis", Falcón y Guillermo del Toro, por mencionar algunos- se fueron abriendo puertas y acompañando, en lo que son ya ahora 40 años de carrera.

El monero también señaló que en los inicios de su generación tapatía de caricaturistas tenían que viajar a la Ciudad de México para publicar y sólo así ganar reconocimiento en Guadalajara, práctica que aún existe, afirmó.

"Me pongo a pensar en toda esta generación del 80 no hemos parado de hacer cosas, ha sido realmente talachar", declaró.

En un video proyectado durante la ceremonia -que se desarrolló en medio de estruendosas ovaciones y risas-, "Trino" recordó que supo que quería ser caricaturista -y romper con la tradición familiar de ser dentista- cuando ganó un concurso de dibujo en la primaria y su premio fue una gran caja de colores de la marca que lo patrocinaba.

José Trinidad Camacho, como realmente se llama, contó que sus "trinidad" de influencia está conformada por Sergio Aragonés, que conoció por sus dibujos en la revista "MAD", "Rius" -de quien su padre era ávido lector- y Quino.

Se reconoció como un "multitasker" del humor, pues aunque le encanta dibujar, le gusta salirse de la monotonía con el doblaje de voz y la conducción de programas de radio. También aceptó que nunca fue bueno para el cartón político, pues este tema le da "hueva" y le "vale madres", dijo con su característica irreverencia.

Sobre sus personajes, el que está más cercano al corazón de "Trino" es "el rey chiquito", mientras que pese a que "Las crónicas marcianas" es de sus trabajos más destacados, fue contra el consejo de sus editores para no perder su credibilidad y confesó que no cree en los extraterrestres.

En la ceremonia participaron los moneros y colegas de "Trino", Andrés Bustamante y José Ignacio Solórzano "Jis", quienes rindieron tributo al galardonado con discursos llenos de bromas y burlas.

"Jis" bromeó sobre su decepción por no haber recibido antes el premio y porque "Trino" había faltado al pacto de sangre que tenían con respecto al galardón: "o los dos o ninguno".

"Lo peor de todo es que sí se lo merece", afirmó "Jis", quien también dijo que fue hermoso haber visto el crecimiento de José Trinidad, a quien definió como uno de los más grandes humoristas de México, con una gran habilidad para el "timing" humorístico.

Por su parte, Bustamante destacó su larga amistad, señaló que así como "Trino" es un hombre de esperanza por irle al Atlas, esta es una virtud que ha transmitido a sus personajes.

"Trino hace pensar y reír", dijo Bustamante poco antes de autoentregarse un premio de cartón y con luces, "El Catrino", por el "honor y gusto de ser su amigo".

Por su parte, Raúl Padilla, presidente de la FIL Guadalajara, reconoció a "Trino" como un personaje ilustre que ha acompañado a la FIL en los 36 años de su existencia.

"Trino es el monero menos políticamente correcto", concluyó Padilla, tras hacer un recorrido por su trayectoria.