Eugenio Aguirre: "Pedir disculpas por la Conquista es irresponsable"

Ciudad de México.- El escritor mexicano Eugenio Aguirre, uno de los autores latinoamericanos de novelas históricas más reconocidos, aseguró este martes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha cometido una irresponsabilidad y frivolidad al pedir al rey de España, Felipe VI, que se disculpe por la Conquista.

"Me parece que esta solicitud de que los españoles del siglo XXI pidan disculpas por los hechos que cometieron los castellanos del siglo XVI es producto de una gran frivolidad, de una irresponsabilidad y refleja una gran ignorancia", dijo Aguirre a Efe.

Aguirre promueve en estas semanas su más reciente novela, "Isabel Moctezuma", acerca de la vida de la hija preferida del emperador mexica, en la que desvela algunos pasajes decisivos de la época de la Conquista.

SÓLO ES LLAMAR LA ATENCIÓN

"López Obrador muestra una necesidad de estar en los medios, de llamar la atención, aunque sea mediante actitudes torpes, tontas elementales, primarias, que no tienen sustento y no fueron pensadas", agregó el autor.

Aguirre dijo que el presidente mexicano en un hombre que se mueve por las ocurrencias y no escucha ni a sus asesores ni al pueblo. "Decide arbitrariamente para satisfacer sus ocurrencias y eso me parece peligroso en un gobernante de un país latinoamericano como el nuestro y me parece que la posición que desempeña exige una responsabilidad clara respecto de las decisiones", agregó.

OBRAS

El autor, con más de 50 novelas publicadas, mostró su preocupación porque fuera del país consideren que la petición de López Obrador al rey de España tenga el apoyo de los mexicanos, lo cual no es así.

"Él (López Obrador) se representa a sí mismo, no al pueblo de México. Hay que tomar en cuenta eso para ponderar la dimensión de sus ocurrencias", añadió.

Aguirre ha criticado que en México se preocupan más por los indios muertos que por los vivos e hizo un llamamiento a atender a las comunidades indígenas y darles oportunidades.

"A los indios vivos de México deben protegerlos y darle educación; tenemos que preocuparnos por su desarrollo en el campo, la industria y la tecnología. Nuestro pueblo es inteligente y trabajador, ha sido explotado por siglos y merece oportunidades", concluyó.