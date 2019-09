Exhiben grabados de "Niña con globo" de Banksy en Londres

Londres.- Dos grabados del artista británico Banksy con la imagen de su popular mural "Niña con globo" se exhibieron en Londres, antes de que la casa Christie´s los ponga a la venta en una subasta online el 11 y 24 de septiembre.

Ambas obras se pueden contemplar en la zona del Southbank, en el sur de la capital británica, al lado del río Támesis y cerca de una de las localizaciones donde apareció el popular mural por primera vez.

La puja que llevará a cabo Christie´s se titula "I can´t believe you morons actually buy this shit" ("No me puedo creer que vosotros, imbéciles, compréis esta mierda"), un guiño a la serigrafía "Morons" del artista, en la que recreaba una subasta de la obra "Los Girasoles" de Van Gogh a cargo de esa casa de pujas en 1987.

GRABADOS

Los grabados de Banky reproducen la archiconocida imagen de una niña soltando un globo rojo en forma de corazón. En una de estas imágenes, el globo es de color dorado mientras que en el otro es rojo.

El precio estimado por Christie´s para el primero oscila entre las 150.000 y 250.000 libras (entre los 54.900 y los 274.000 euros/entre 60.500 y 302.000 dólares) mientras que el del segundo se cifró entre 50.000 y 70.000 libras (entre 54.800 y 76.800 euros/entre 60.400 y 84.700 dólares).

Una variante de esa conocida imagen fue utilizada por el enigmático grafitero, cuya identidad real sigue siendo desconocida, durante su campaña en apoyo a los refugiados sirios realizada en 2014.