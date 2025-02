Exposición del Encuentro Nacional de Arte Joven

El Museo Universitario (MUNI) perteneciente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevó a cabo el día de ayer la inauguración de la exposición entorno a los resultados del XLIV Encuentro Nacional de Arte Joven 2024 y Nuevos Territorios en su edición de artes plásticas.

La exposición sobre el encuentro ubicada en la Galería 1 reúne 39 obras provenientes de distintos estados de México, ofreciendo una muestra del panorama artístico emergente. La diversidad de materiales y discursos reflejó inquietudes personales y colectivas, desde cuestionamientos sobre la identidad hasta reflexiones sobre la memoria y el entorno social. Algunas piezas destacaron por su carga de resignificación, como un cubo de cobre forjado a partir de balas recuperadas o esculturas en madera creadas con restos de viviendas abandonadas en la frontera.

En paralelo, la Galería 2 abrió sus puertas a la exposición colectiva Nuevos Territorios, donde se encuentran obras de distintas artistas potosinas y potosinos, entre ellos las piezas de Erika Zavala. Su propuesta artística, desarrollada en la técnica del grabado, evoca los relatos de su infancia marcados por la brujería y el misticismo. Criada en un internado religioso, su interés por lo oculto surgió como una respuesta a la imposición de lo sagrado. A través de la mesotinta, genera imágenes donde la negrura inicial se desvanece para revelar formas, un proceso que simboliza su búsqueda de sentido en la oscuridad.

Sobre su obra, Zavala comentó: “Siempre me ha llamado la atención lo que no se ve. En el grabado dibujo sobre negro, como si intentara descubrir qué hay en la oscuridad. No lo veo como algo terrorífico, sino como un espacio de preguntas”.

El MUNI se ubica en Sierra Leona 550, Lomas de San Luis 2a. Sección y mantiene una propuesta contemporánea sobre las visiones jóvenes ante los cambios sociales y el mundo que los rodea.