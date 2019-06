Exposición muestra cosmovisión y cultura de la comunidad wixárika

Guadalajara.- La cosmovisión y la cultura de la comunidad indígena wixárika son el eje de una exposición que buscar ensalzar la belleza y la estética del arte popular de este grupo étnico que prevalece en los estados mexicanos de Jalisco, Zacatecas y Nayarit.

Más de 80 piezas creadas con estambre, además de esculturas y fotografías, forman la muestra “Grandes maestros del arte wixárika”, que tiene como sede el Instituto Cultural Cabañas, edificio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La muestra reúne a tres artesanos indígenas para mostrar que lo que por muchos es considerado artesanía, y “también puede ser arte”, dijo a Efe Diana Negrín, curadora de la exposición que será inaugurada este jueves en la occidental ciudad mexicana de Guadalajara.

PIEZAS

Las piezas forman parte del acervo de Juan Negrín, un artista mexicano-estadounidense que por décadas se dedicó a conocer de cerca a este grupo étnico, a registrar su habla, su música y a preservar su arte.

“Se dio cuenta que estos artistas no eran artesanos, que no estaban haciendo trabajo artesanal sino que tenían su propia forma de plasmar esta imágenes e historias, y veía también que había una gran explotación de estas obras que no son valoradas”, señaló Diana Negrín, su hija.

En las piezas se muestra la manera en que los miembros de esta etnia conciben el nacimiento de elementos como el fuego, el sol o la tierra, así como parte de sus fiestas y sus símbolos como el venado, el maíz y el peyote, considerado su planta sagrada.

ARTE

Negrín destacó la complejidad de este arte que retoma las creencias de la comunidad wixárika y cuya iconografía es reconocida en todo el mundo, pero no su significado profundo.

“Las nuevas generaciones conocen el trabajo en chaquira y el símbolo del peyote, pero no hay una comprensión más amplia sobre su complejidad cultural y territorial; aunque hemos exhibido estas piezas antes, nunca lo habíamos hecho acompañadas de música, con audios del habla de la comunidad”, explicó.

“Sabemos que todavía luchan por ser respetados y para que se valore su obra y se pague bien, y esta es una oportunidad de enseñarle a la gente de una trayectoria más amplia que dignifique el arte wixárika”, agregó.