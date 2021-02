Facebook restringe el acceso a la página del INEHRM

Desde el martes 16 de febrero de 2021, bajo el argumento de "haber infringido las normas comunitarias", Facebook restringió el acceso a la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) @inehrm.fanpage, según informó la noche de este miércoles la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de un comunicado.

Según la dependencia, el problema surgió cuando "algún usuario" compartió en su perfil de Facebook los días 14 y 15 de febrero, dos veces cada día, una publicación que el INEHRM hizo el 1 de mayo de 2020 en el que recordaba que un día como ese, pero del año 2011, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había informado que Osama bin Laden había sido abatido en Pakistán.

"Dicha información, que incluía una fotografía del líder terrorista, fue publicada en @inehrm.fanpage el 1 de mayo de 2020, como parte de la sección #TiempoPresente y se hizo con fines exclusivamente históricos", señala la Secretaría de Cultura, que agrega que tras esas publicaciones, Facebook comunicó que la página estaría restringida por 24 horas, bajo el argumento de "haber infringido las normas comunitarias" e impidiendo que el INEHRM pueda publicar, editar o borrar contenido.

No obstante, Facebook notificó que se había vuelto a publicar la misma imagen, por lo que elevó la suspensión a 30 días; "después, bajo el argumento de una nueva publicación, la sanción llegó a un periodo de 60 días".

La suspensión por parte de Facebook a la página del INEHRM se da en momentos donde hay una propuesta de regular las redes sociales por parte del senador morenista Ricardo Monreal y en tiempos en los que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha cuestionado la "censura" que redes sociales como Facebook y Twitter intentan hacer o han hecho en casos como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sobre la restricción que ha sufrido la cuenta de Facebook del INEHRM, el comunicado de la Secretaría de Cultura cita al director general de Comunicación Social y vocero de la Secretaría, Antonio Martínez Velázquez, quien afirmó: "éste es un problema que vamos a enfrentar con mayor frecuencia. La historia y sus acontecimientos no pueden ser borrados por las plataformas digitales sin mayor contexto, hemos solicitado a Facebook que considere este caso, pero no obtuvimos una buena respuesta. A través de las redes de la Secretaría y de Contigo en la distancia, el INEHRM seguirá teniendo contacto con su comunidad para cumplir con su trabajo".

Por su parte, el titular del Instituto, Felipe Ávila, señaló: "Uno de los objetivos de nuestra institución es publicar efemérides históricas importantes en la historia mundial y nacional; esta tarea se hace todos los días sin ninguna connotación política o ideológica. La decisión de Facebook no se justifica desde el punto de vista de la difusión de la historia, es equivalente a censurar una publicación que recuerde el Holocausto o el ascenso de Mussolini al poder arguyendo que podría interpretarse como un contenido que hace apología del fascismo".

Y agrega que "si eso se hace con una institución seria y responsable como el INEHRM, los ciudadanos que son privados de su derecho a expresarse en esa importante red social están en una situación aún más difícil".

El perfil institucional de Facebook del INEHRM fue creado en 2008, cuando el Instituto era una dependencia de la Secretaría de Gobernación, mientras que la página @inehrm.fanpage (que es la que Facebook restringió), se creó el 1 de junio de 2011, cuando el Instituto era dependencia de la Secretaría de Educación Pública; a partir de 2015, el Instituto pasó a ser un organismo de la Secretaría de Cultura, ante el decreto de creación de este organismo de la Administración Pública Federal.

En el comunicado se informa que actualmente cuenta con 52 mil 477 seguidores. En año pasado tuvo un alcance de 10 millones 434 mil 554 personas y se elaboraron 5 mil 181 publicaciones con alguna imagen alusiva.