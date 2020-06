Fallece el artista plástico Manuel Felguérez

Ciudad de México.- El artista plástico mexicano Manuel Felguérez, cuya carrera se extendió por más de seis décadas como impulsor del arte abstracto, falleció. Tenía 91 años.

La Secretaría de Cultura de México informó ayer el deceso sin especificar la causa de muerte.

"Hoy, Zacatecas y México están de luto, hemos perdido a un hombre excepcional y a uno de los mayores exponentes del arte abstracto en el mundo", tuiteó el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello.

Felguérez perteneció junto a José Luis Cuevas y Vicente Rojo a la Generación de la Ruptura, la cual pretendía un discurso diferente al arte nacionalista de la primera mitad del siglo XX en México.

"Nosotros no sabíamos que éramos de ruptura, ni pensábamos romper absolutamente con nada, ni nos interesaba, simplemente éramos los jóvenes pintores", dijo en 2016 al recibir la Medalla Bellas Artes. "Todos éramos amigos y mal que bien buscábamos lo mismo, hacer una obra que ya no tuviera que ver con la época del nacionalismo, no porque fuera buena o mala, sino porque ya no nos importaba".

HISTORIA

Nacido en 1928 en Valparaíso, Zacatecas, a los pocos años su familia se mudó a la Ciudad de México, donde se formó como escultor en la capital y más tarde en París. Su primera exposición individual se presentó en el Instituto Francés de América Latina de la Ciudad de México en 1954 y desde entonces se mantuvo activo. En diciembre de 2019 inauguró la retrospectiva "Trayectorias" en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM, con obras hechas para la muestra.

MUSEO DE ARTE

ABSTRACTO

Fundador del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez de la ciudad de Zacatecas, maestro e investigador, era poseedor de un sentido del humor infalible y una gran humildad que lo mantenía con los pies en la tierra a pesar de la gran calidad de su obra y los reconocimientos que recibió a lo largo de los años.

MEDALLA BELLAS ARTES

"Mi trayectoria ha sido posible gracias a todos ustedes", dijo al recibir la medalla Bellas Artes. "Yo volvería polvo la media medalla y se las aventaba, gracias a ustedes también existo como artista", agregó ante el público, entre el cual se encontraba su esposa Mercedes Oteyza y amigos como el artista plástico Brian Nissen y la fotógrafa Graciela Iturbide.

EXPERIENCIA

Explorador de corazón, Felguérez viajó a Europa en un barco con su compañero de tropa el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, para asistir a un jamboree (campamento internacional). Sus aventuras quedaron retratadas en el cuento "Falta de espíritu scout" de Ibargüengoitia.