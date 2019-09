Fallece el autor Alfred Alvarez

Londrés.- Alfred Alvarez, el crítico y autor que ayudó a conformar la poesía moderna en su natal Inglaterra, quien exploró de todo de la extracción de petróleo al póker y escribió una popular historia sobre el suicidio tras su propio intento por quitarse la vida y la muerte de su amiga Sylvia Plath, ha muerto. Tenía 90 años.

Alvarez falleció de neumoníaen Londres, de acuerdo con sus representantes literarios en Aitken Alexander Associates.

Firmaba sus obras como A. Alvarez o Al Alvarez, y tuvo una larga, productiva y controversial carrera. Comenzó como un crítico altamente influyente y como editor de poesía de Observer, fue uno de los primeros en impulsar a Plath, su entonces esposo Ted Hughes, John Berryman y otros que consideraba que inyectarían vida a la poesía contemporánea. Después escribió novelas y poemas, además de libros de no ficción "más allá del fraude" del mundo literario, ya fuera escalada de rocas ("Feeding the Rat"), natación ("Pondlife"), la búsqueda de petróleo en el Mar del Norte ("Offshore") o el póker ("The Biggest Game In Town").