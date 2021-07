Fallece el escritor italiano Roberto Calasso a los 80 años

Roberto Calasso (Florencia, 1941) el célebre escritor y editor italiano, falleció en Milán tras una larga enfermedad. Fue presidente y director literario de Adelphi desde 1971, una de las editoriales de mayor prestigio internacional, y es admirado por editores y escritores quienes reconocen su pasión por los libros, las librerías y las bibliotecas; pero también es muy celebrado por su obra literaria que es considerada a nivel mundial una de las importantes de nuestro tiempo.

Libros como "La ruina de Kasch", "Las bodas de Cadmo y Harmonía", "Ka", "K.", "El rosa Tiepolo", "La Folie Baudelaire", "El ardor", "La actualidad innombrable" y "El Cazador Celeste", son de sus obras más importantes y todas publicadas en español por Anagrama y que forman parte de lo que él denominaba "work in progress". Constituyen su universo de pensamiento y su visión del mundo, a los que se han sumado otros libros de ensayo como "Los cuarenta y nueve escalones", "La literatura y los dioses", "Cien cartas a un desconocido", "La marca del editor" y "Cómo ordenar una biblioteca".

Te proponemos aquí seis de esas obras maestras de Roberto Calasso que están disponibles en las librerías mexicanas y que son una propuesta para adentrarse al universo del erudito que fue Calasso, el narrador que hace unos meses apenas publicó "Cómo ordenar una biblioteca", que es una lección no solo sobre cómo ordenar, sino sobre cómo editar, escribir, comprar, vender y, sobre todo, leer los libros.



1.- "Las bodas de Cadmo y Harmonía"

Este libro publicado en 1990 que ganó el Premio Formentor, inaugura uno de los ciclos literarios más originales e intensos de los desarrollados entre finales del siglo XX y lo que va del XXI, como se podría definir la obra inclasificable de Roberto Calasso. Es un libro que gira en torno al origen de nuestra cultura: la mitología de la Grecia antigua, densa en relatos apasionantes, esa cultura pagana que Roberto Calasso se impuso recuperar con la certeza de que esas historias siguen vivas, y que había que volver a contarlas, aunque "los modernos" las crean obsoletas y sin valor.



2.- "Ka"

Este libro publicado en 1999 que es la indagatoria y descripción a profundidad de Calasso sobre la India y su mitología, como en el Mah?bh?rata. "¿Quién es 'Ka'?", se pregunta el inmenso pájaro Garuda. "Ka" es el nombre secreto de Prayápati, el Progenitor, aquel que dio origen a los treinta y tres dioses y a los innumerables hombres. "Ka" significa «¿Quién?», y es la última pregunta, la que se formula cuando todas las otras preguntas ya han sido formuladas.

Una obra en la que el escritor italiano revisa una historia en la que los dioses se baten contra otros dioses, en la que están los Asura, que buscan conquistar el jugo embriagador del soma; los Siete Videntes, que observan el curso del mundo desde los astros de la Osa Mayor –y a veces intervienen–; Siva, Brahma, Visnu, con sus peripecias entrecruzadas; pero también Krsna, las gopi y el Buddha.



3.- "K."

¿De qué hablan las narraciones de Kafka? Se plantea Roberto Calasso en este libro publicado en 2005, incluso se pregunta ¿quién es K.? Calasso afirma que "Desde un principio el comportamiento de K. resulta 'sospechoso', y por motivos diversos", así apoyado en los cuentos, diarios, cartas y aforismos de Franz Kafka, y a partir de explorar a profundidad las novelas: "El castillo" y "El proceso", el escritor italiano abre un universo de preguntas: ¿Son sueños? ¿Son alegorías? ¿Son símbolos? ¿Son cosas que suceden día a día?, y en esa exploración Calasso no se propone disipar ese misterio sino dejar que surja "iluminado por su propia luz", por eso intenta mezclarse en el discurrir, en el tortuoso movimiento, en la fisiología de sus historias, encontrando por el camino las cuestiones más elementales.



4.- "La actualidad innombrable"

En 2018 se publica este libro en el que Roberto Calasso echa una mirada al mundo actual que dice ha alcanzado la etapa definitiva de la sociedad secular, aquella que solo confía en la sociedad misma. Una era en la que el Homo saecularis acepta reglas pero no preceptos, se siente humanista y practica una religión sin divinidad, basada en el altruismo, sin relación con lo invisible. ¿Por qué, entonces, irrumpe una forma de terrorismo que consiste en matanzas aleatorias, en las que las víctimas pueden ser cualesquiera con tal de que sean lo más numerosas posible? Se plantea Calasso, y señala que acaso es porque en un mundo como el actual sólo el asesinato ofrece una garantía de significado. El libro se divide en dos partes, en la primera, Calasso hace una breve historia del origen del terrorismo islámico, y ofrece una incisiva y descarnada definición de nuestro mundo actual, que llama la "era de la inconsistencia", o de la "sociedad experimental"; en la segunda parte propone una colección de citas de escritores como Virginia Woolf, Ernst Jünger y Céline o pensadores como Simone Weil y Walter Benjamin, pero también de jerarcas nazis como Goebbels, que abarcan el periodo que va de 1933 a 1945, que señalaba como los años en que el mundo llevó a cabo una tentativa de autoaniquilación parcialmente exitosa.



5.- "El Cazador Celeste"

En esta obra de 2020, el escritor italiano hace uso de la poesía, los mitos, los ritos y las constelaciones para trazar un recorrido por el origen y el devenir de la cultura europea usando como metáfora una región del cielo, entre Sirio y Orión que es donde está el lugar del Cazador celeste. La búsqueda de Calasso parte de preguntas: ¿Por qué Zeus permite que su hermano Hades rapte a su hija Perséfone, para desesperación de su madre, Deméter? ¿Cuál fue, por cierto, "la última noche de Zeus en la Tierra"? ¿Qué fue lo que más sorprendió a Heródoto de los magos egipcios durante su viaje por el Nilo? ¿Por qué el poeta Ovidio, que compiló esa enciclopedia monumental de la mitología clásica que son "Las metamorfosis", se preocupó de escribir sobre algo tan aparentemente fútil como la cosmética o el arte de la seducción? ¿En qué se apoya la teoría de que, antes que a los grandes felinos predadores, Homo imitó a las hienas?



6.- "Cómo ordenar una biblioteca"

Hace apenas unos meses, en este 2021, Roberto Calasso publicó este ensayo donde ofrece una lúcida y erudita reflexión sobre la relación que establecemos con los libros desde todos los puntos de vista imaginables, a partir de pensar esos criterios que presupone el ordenamiento y la disposición de los libros. Según Calasso, quien intenta ordenar su biblioteca debe reconocer y transformar el mapa mental de sus preferencias y pasiones, enfrentándose a sorpresas y sin esperar soluciones claras. Lejos de decretar un método de clasificación bibliográfica, el escritor italiano fallecido hoy en Milán, ofrece una visión íntima y personal de la bibliofilia.