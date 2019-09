Fallece la escritora Barbara Probst Solomon

Nueva York, 2 sep (EFE).- Barbara Probst Solomon, escritora y periodista estadounidense conocida por documentar la vida en España durante y después del régimen de Franco, murió en su casa en Manhattan a la edad de 90 años a causa de una enfermedad renal, informó su familia.

Sus ensayos aparecieron en The New York Times, The New Yorker, The New Republic, HuffPost y en otros medios, y colaboró como articulista en el diario español El País, medios todos ellos que se han hecho eco de su fallecimiento.

Barbara Probst Solomon, que también fue novelista y traductora del español, fue estimada por los críticos por sus observaciones sobre la cultura y la política del siglo XX, recuerda The New York Times.

Hija de J. Anthony Probst, abogado y presidente de Self Winding Clock Company, y la pintora Frances (Kurke) Probst, Barbara Probst nació en Manhattan el 3 de diciembre de 1928, en el seno de una familia judía de la alta burguesía liberal neoyorquina. Fue criada en gran parte por una institutriz alemana, en el Upper East Side de Manhattan y en la propiedad costera de su familia en Westport, Connecticut.

EXPERIENCIA

Después de graduarse de la Dalton School, una academia privada en el East Side, eligió renunciar a la universidad en favor de la experiencia que la ayudaría a comprender su identidad.