La nueva novela de Haruki Murakami satura las librerías de Japón

TOKIO (EFE).- Seguidores del escritor Haruki Murakami se congregaron hoy en librerías de todo Japón para comprar la última obra del conocido autor, "La ciudad y sus muros inciertos", la primera novela larga que publica en seis años.



Una librería en el céntrico barrio tokiota de Shinjuku abrió pasada la medianoche para que los centenares de aficionados allí congregados pudieran comprar hoy el libro entre aplausos y gritos de emoción, mientras que otras tiendas de la ciudad prepararon puestos en la entrada para facilitar las ventas.

"Es la primera novela larga después de seis años. Yo que soy aficionado de Murakami lo esperaba personalmente y confío que muchos otros seguidores también, por lo que esperamos una buena venta hoy", dijo a EFE el responsable de la sección de libros japoneses de la cadena de librerías Maruzen, Kengo Tomoda.

La novela, de más de 600 páginas, llega tras la publicación en 2017 de "Killing Commendatore" (La muerte del comendador), y la primera que se publica simultáneamente en papel y en formato electrónico.

Tomoda explicó que a la hora de la apertura ya había un pequeño grupo congregado a las puertas de la tienda para comprar el libro, algo que le alegra ya que hoy en día considera que es "difícil" poder vender novelas, además de la creciente competencia con los formatos digitales.

El exitoso autor japonés ya había publicado una historia con un título similar en una revista literaria en 1980 que llamó "The City, and its Uncertain Walls" -añade una coma- y que consideró un fracaso ya que estaba "a medio hornear", por lo que nunca tuvo mayor recorrido hasta ahora, según explicó en entrevistas a medios locales.

Este nuevo libro completa esa historia original dividiéndola en tres partes: la primera, que está contada en primera persona y en la que un narrador llega a una ciudad de altos muros donde su yo adolescente le había dicho que podría encontrar a su verdadero yo.

En la segunda parte, el protagonista regresa al mundo real y se convierte en el director de la biblioteca de un pequeño pueblo en la prefectura de Fukushima (noreste de Japón), donde vive una misteriosa experiencia.

"Haruki Murakami es bien famoso en el mundo y hoy como sabía que iba a salir una nueva novela, vine a comprarla. Cada vez que sale algo suyo en las librerías, lo ponen todo así, por lo que tiene mucha fama", dijo a EFE Yukihiro Honsei, hispanojaponés y residente en Chiba (este de Tokio), después de comprar el nuevo libro.

La editorial que publica el libro en Japón, Shinchosha, ha confirmado que esta primera edición en el país asiático cuenta con 300,000 ejemplares, una cifra bastante superior a lo habitual para otras novelas, y sale a la venta a un precio de 2,970 yenes (unos 21 euros) en tapa dura. Todavía desconoce cuándo llegará al resto del mundo.

Nacido en Kioto (oeste de Japón), Murakami, de 74 años, debutó en la literatura con la novela "Hear the wind sing" (Escucha la canción del viento, 1979) y es conocido por obras como "Norwegian wood" (Tokio blues, 1987), "Kafka on the shore" (Kafka en la orilla, 2002) o las más recientes "1Q84" (2010) y "Men without women" (Hombres sin mujeres, 2014).

Sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas y su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos el Noma, el Tanizaki, el Hans Christian Andersen, el Franz Kafka o el Jerusalem Prize.