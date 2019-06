Fallece la escritora Mayra Inzunza

Ciudad de México.- La escritora Mayra Inzunza, colaboradora de publicaciones como "Blanco Móvil" y "Sábado", falleció, dejando un "hueco irremplazable en el medio editorial y literario", informó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

El Fonca compartió el mensaje en redes sociales, lo que provocó la reacción de miembros de la comunidad cultural para despedir a la escritora que obtuvo las becas del Conacyt 1998 y 2001, Jóvenes Creadores del Fonca de 1999 a 2000, Intercambio Académico UNAM 2002, Artes por todas partes 2003, Gobierno de Canadá 2004 y School of Criticism Sessions and the Literary Theory Felowship 2004, según se reporta en la Enciclopedia de la Literatura en México.