Familia de Francisco Toledo se deslinda de subasta de papalotes

La familia del artista Francisco Toledo informó este viernes que los pasados 4, 5 y 6 de octubre la Bernardini Art Gallery and Auction House y/o Diego Bernardini Borja, realizó una subasta de papalotes intervenidos por diferentes creadores, sin su consentimiento.

A través de una carta difundida a medios de comunicación, firmada por la familia del artista fallecido el 5 de septiembre de 2019, Natalia, Laureana, Jerónimo, Sara, Benjamín López y Trine Ellitsgaard; se indica que desde agosto pasado la galería, ubicada en Querétaro, comenzó con la difusión de una subasta de papalotes, en homenaje a Francisco Toledo.

"Dicha galería usó el nombre e imagen del artista Francisco Toledo sin autorización, consideramos importante hacer mención pública que dicho uso fue realizado sin ningún tipo de autorización ni consentimiento por parte de la familia Toledo", se lee en el documento.

La familia precisa que informó y solicitó oportunamente a Bernardini Art Galeery and Auction House y/o Diego Bernardino Borja, que se abstuviera de realizar el uso no autorizado del nombre e imagen de Francisco Toledo.

"Como familia del artista queremos hacer de su conocimiento que apreciamos y tenemos la disposición de colaborar en proyectos que apoyen causas sociales o culturales. Sin embargo, en este caso el uso de nombre e imagen, fotografía y textos relacionados con el artista mexicano no fue autorizado por los legítimos titulares de los derechos exclusivos de Francisco Benjamín López Toledo, por lo tanto, nos deslindamos absolutamente de dicho evento".

La familia añadió que agradecían el interés y el cariño mostrado por los artistas que participaron en la convocatoria, pero insistió en que la galería "no cuenta con el apoyo para la realización de sus eventos o la comercialización de obras ajenas y no certificadas".

En las redes sociales de la galería no se ha emitido ninguna aclaración al respecto. Sin embargo, se mantiene la difusión del evento, en el que se asegura que la subasta fue a beneficio de la Cruz Roja y en homenaje al artista oaxaqueño, así como un video en el que se observan decenas de papalotes, algunos de ellos con la imagen de Toledo.

En el video, Diego Bernardini indicó que existían 800 lotes para "ayudar a la Cruz Roja" y en homenaje al "maestro de maestros". Además, precisa que los papalotes fueron creados por 500 artesanos de Oaxaca. "Hay papalotes hechos con óleo, acrílico, resina, algunos están enmarcados, otros no", dijo.

Los precios de las piezas oscilaron, dijo, entre dos y nueve mil pesos. Lo recaudado, aseguró, iría para los artistas y para la Cruz Roja.