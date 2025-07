Francisco Martínez “El Zurdo” presentó su obra literaria

El periodista Francisco Martínez García, conocido como “El Zurdo”, presentó su libro Ay sombra no te me vengas… déjame rezarte un credo, en la Casa Museo Manuel José Othón, en un evento que reunió a colegas, amigos y lectores para celebrar una vida dedicada al oficio periodístico.

La obra, descrita como un anecdotario irreverente, compila medio siglo de experiencias en el periodismo, desde las primeras coberturas policiacas hasta el trabajo en mesas de redacción y la transición tecnológica en las redacciones mexicanas. El autor compartió que el título del libro surge de una frase con la que un compañero solía expresar asombro, reflejando el tono cercano y cotidiano que caracteriza sus relatos.

Durante la presentación, participaron como comentaristas la directora de la Casa Museo, Ana Neumann, y el escritor y editor Alexandro Roque, quienes resaltaron el valor del libro como testimonio de una época del periodismo en San Luis Potosí, marcada por la convivencia en redacciones, las discusiones editoriales y la construcción artesanal de la noticia.

En su intervención, Martínez recordó sus inicios en 1973 como reportero policiaco, su paso por medios como El Momento y El Sol del Norte, así como su experiencia en el diseño de páginas y la implementación de nuevas tecnologías en el trabajo periodístico. Destacó que el libro es también un homenaje a colegas que han dejado huella en el gremio.

Ay sombra no te me vengas… déjame rezarte un credo no solo recorre la trayectoria de “El Zurdo”, sino que documenta las transformaciones del oficio y busca acercar a las nuevas generaciones a una forma de hacer periodismo que hoy parece lejana.