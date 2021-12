Frida Kahlo Co. gana batalla legal a familiares de la artista

Cuando en 2018 se lanzó la muñeca de Frida Kahlo a nivel mundial, producida por Mattel en alianza con Frida Kahlo Corporation, el juzgado Quinto de lo Civil de la Ciudad de México emitió una "medida precautoria" en contra de Frida Kahlo Corporation, interpuesta por familiares de la artista, y la venta no fue posible en México.

Ese fue un capítulo más en la larga disputa entre ese corporativo, con sede en Miami, y las familiares de la artista –Mara Romeo, quien es hija de Isolda Pineda Kahlo (fallecida en 2007 y que era sobrina nieta de la pintora), y su hija Mara de Anda Romeo.

Ayer miércoles, el corporativo emitió un comunicado y dijo que la justicia les reconoció sus plenos derechos y ratificó la propiedad "para ejecutar cualquier acto tendiente a utilizar la marca, marcas variantes o imagen, firma y retrato de Frida Kahlo".

Aunque no se precisa qué productos, se infiere que la muñeca que habían generado con Mattel, entre otros, serán vendidos por ese corporativo en el país, así como en el mundo.

Más adelante, en su comunicado dicen: "Frida Kahlo Corporation es la única propietaria de todos los derechos presentes y futuros sobre Frida Kahlo a nivel mundial sin limitación alguna, derechos que han sido reconocidos por otras cortes en el mundo y hoy también en México".

Según el corporativo, sus socios comerciales se vieron ampliamente afectados "por la corrupción y la avaricia" en este proceso –sin embargo, no detallan qué formas de corrupción encontraron–.

"Celebramos la decisión de las cortes mexicanas que nos han reconocido la plenitud de nuestros derechos. Nosotros en Frida Kahlo Corporation estamos honrados de anunciar que abrimos nuevamente nuestras operaciones en el mercado mexicano, de donde Frida Kahlo nunca debió haberse ido, y regresamos más fuerte que nunca".

El corporativo y las familiares de la pintora habían firmado en 2005 una empresa de asociación. Aunque las herederas han intentado su disolución, Frida Kahlo Co. se ha negado a ello y ha alegado que "todos los derechos presentes y futuros que tenía la señora Isolda Pinedo en relación a Frida Kahlo y todo lo relacionado con la misma fueron cedidos a Frida Kahlo Corporation posterior a la recepción de un pago de una suma importante hecho a las señoras Isolda Pinedo, Mara Cristina Teresa Romeo y Mara de Anda Romeo". Ha dicho además que Frida Kahlo Corporation es la dueña único y absoluta de los derechos, títulos e intereses derivados de la marca Frida Kahlo.

EL UNIVERSAL solicitó la posición de las familiares de la artista frente al tema, pero no ha obtenido respuesta.

El Banco de México –como fiduciario del Museo Frida Kahlo Casa Azul– y el Instituto Nacional de Bellas Artes son los responsables de preservar el patrimonio de la obra de Frida Kahlo, que como Monumento Artístico fue declarada y debe ser protegida.