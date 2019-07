Fundación Elena Poniatowska retoma sus actividades

Ciudad de México.- La Fundación Elena Poniatowska reanudó sus actividades, tras suspenderlas casi un mes por falta de recursos. Además, espera que en los próximos días la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México comience a entregarles el apoyo que será de un millón de pesos.

Felipe Haro, director de la Fundación, indicó en entrevista, que el pasado lunes retomaron su labor con la donación de mil 600 libros para la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, a la que acudió la escritora de La noche de Tlatelolco y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Este jueves 18 de julio, en el marco de los 50 años de la llegada del hombre a la luna, ofrecerán la conferencia "El hombre en la luna" impartida por el artista transdisciplinario Juan José Díaz Infante. A principios de junio, Haro informó que la Fundación estaba en quiebra y que si su situación financiera no mejoraba, se vería orillado a cerrar sus puertas.

Por su parte, el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, aseguró que sí apoyarían a la Fundación que tiene entre sus objetivos el cuidado y la difusión del acervo histórico de la escritora, y que le entregarían a finales de junio la primera exhibición de un total de un millón de pesos.

"Nos dijeron que nos iban a apoyar pero no sabemos cuándo, hasta ahora no nos han dado nada. Tengo entendido que a lo largo del año nos entregarán un millón de pesos y creo que la primera exhibición nos la darán próximamente. "Con esta promesa, con este compromiso de ayuda, hemos retomado nuestras actividades. Es dinero público, estamos obligados a transparentar su uso y estar en funciones. Vamos a tener que ajustarnos al apoyo que tendremos, por lo pronto tuvimos que recortar nuestro personal y tendremos menos horas", dijo Haro. Añadió que el archivo de su madre no está en oferta y que buscarán otras maneras de atraer recursos.