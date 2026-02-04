logo pulso
GALA ROMÁNTICA CON VLADIMIR PETROV

El concierto del famoso pianista, hoy en el Centro de Difusión Cultural del IPBA "Raúl Gamboa"

Por Estrella Govea

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
El pianista Vladimir Petrov ofrecerá el concierto Una gala romántica este miércoles 4 de febrero a las 20:00 horas, en el Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes "Raúl Gamboa". 

Formado entre Rusia, Alemania y Estados Unidos, Petrov ha desarrollado una trayectoria internacional que lo ha llevado a escenarios como el Teatro Bolshoi, el Teatro Mariinsky y la Sala Alfred Cortot de París. Nacido en Rusia y criado en México desde la infancia, el pianista mantiene un vínculo cercano con ambos contextos culturales, lo que se refleja en su manera de abordar el repertorio clásico.

El concierto se centra en un programa de corte romántico, pensado para resaltar el piano como instrumento solista y su capacidad expresiva. La propuesta apuesta por una escucha atenta, donde la técnica y el fraseo sostienen el diálogo directo con el público, sin artificios escénicos ni acompañamientos externos.

A lo largo de su carrera, Vladimir Petrov ha sido reconocido en concursos internacionales realizados en Italia, Rusia, México y Estados Unidos, incluido el Concurso Internacional Ferruccio Busoni, donde obtuvo el premio del público.

Actualmente cursa estudios de posgrado en la Manhattan School of Music, etapa que coincide con una agenda activa de conciertos.

El pianista parte de la idea de que "En un punto la música tiene que ser más como el aire, algo simple, algo diario, pues se vuelve flexible y natural". Esta concepción atraviesa Una gala romántica, un concierto de formato íntimo en el que la interpretación articula emoción, dominio técnico y exploración sonora.

La presentación en San Luis Potosí se suma a esta etapa de consolidación artística y propone un encuentro cercano con el piano en un espacio de escala media. Se plantea como un recital de formato íntimo, con cupo limitado y entrada con costo, que incluye un cóctel de bienvenida.

