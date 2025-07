GERSHWIN LA VIDA EN AZUL: UNA CELEBRACIÓN DE JAZZ EN SAN LUIS POTOSí

San Luis Potosí vivió en azul el pasado 4 de julio con el esperado espectáculo Gershwin, la vida en azul, una producción que reunió música sinfónica, jazz, danza y artes multimedia bajo la dirección artística de Alondra de la Parra. La función, tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, donde el público respondió entusiasta a un montaje que combinó excelencia musical con un despliegue escénico de alto nivel.

Durante la función, obras como Rhapsody in Blue, An American in Paris y I Got Rhythm marcaron los puntos clave de un programa diseñado para rendir homenaje al compositor estadounidense George Gershwin.

La interpretación del pianista Thomas Enhco y la expresividad del bailarín Robbie Fairchild fueron momentos centrales del espectáculo, acompañados por la voz de Olivia Chindamo y la presencia escénica de Amelie Flores y Neïma Naouri. La puesta en escena hizo uso de elementos visuales y narrativos para reconstruir la atmósfera de los años veinte y treinta en ciudades como Nueva York y París, mientras el repertorio sonoro exploraba las facetas creativas de Gershwin.

PRODUCCIÓN MULTIDISCIPLINARIA

Gershwin, la vida en azul es una producción multidisciplinaria concebida por Alondra de la Parra, quien dirige la propuesta con un enfoque que une las formas clásicas con las expresiones escénicas contemporáneas. La obra parte de la vida y el legado de George Gershwin, creador que fusionó la música popular con la tradición sinfónica. A través de sus composiciones, el espectáculo retrata el contexto urbano y cultural en el que Gershwin vivió y creó, sin recurrir a la biografía convencional, sino articulando los momentos de su vida a través del sonido, el cuerpo y la imagen.

George Gershwin fue una figura central en el desarrollo de una identidad musical estadounidense que integró el jazz, la música popular y las formas sinfónicas. Su legado continúa influyendo en músicos, coreógrafos y creadores escénicos, consolidándolo su como uno de los compositores más relevantes del siglo XX. La participación de las y los talentosos artistas en el escenario aporta una lectura sofisticada y energética del repertorio.

Alondra de la Parra, reconocida por su trayectoria internacional, dirige este proyecto desde una perspectiva que privilegia la colaboración interdisciplinaria, ha trabajado con orquestas de alto nivel en Europa, América y Asia.

EL UNIVERSO DE GERSHWIN

La propuesta escénica se apoya en una narrativa visual que reconfigura el universo de Gershwin. No se trata solo de interpretar sus composiciones, sino de construir una lectura escénica que permita a las y los espectadores entrar en su proceso creativo. El espectáculo evita la estructura lineal, optando por una secuencia de momentos sonoros y visuales que dialogan entre sí, manteniendo la atención en la música como eje conductor.

Gershwin, la vida en azul se presentó en el Teatro Bicentenario de San Luis Potosí, como parte de una gira que también incluyó funciones en Querétaro y León. La respuesta del público potosino fue contundente, con una ovación sostenida que reconoció tanto el virtuosismo individual como el trabajo en conjunto de las y los artistas en escena.

