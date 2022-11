Gobierno de Jalisco prefiere a "Checo" Pérez que a FICG: reducen presupuesto a festival

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Con los 13 millones de pesos que el gobierno de Jalisco otorgó este año al corredor de autos "Checo" Pérez para promocionar a la entidad, se podría haber financiado por las próximas dos ediciones al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, al que las autoridades decidieron quitarle recursos económicos para 2023.

En el paquete de egresos de la entidad para el próximo año, se autorizó una reducción de cinco millones de pesos al FICG (por sus siglas), al que sólo se le destinarán dos millones de monedas, lo cual significará una reducción sensible en sus actividades.

Esta es la primera vez que las autoridades estatales reducen presupuesto al certamen impulsado desde un inicio por el ganador del Oscar, Guillermo del Toro ("La forma del agua" y "El laberinto del fauno") y que en época pre pandémica contabilizaba más de 150 mil asistentes, 20 mil más que lo registrado por "Checo" Pérez en una reciente exhibición en la Perla Tapatía.

El presupuesto estatal representaba cerca del 20% del total requerido para la realización del festival, es decir, dos de cada 10 pesos necesarios para sus actividades. Con el recorte, el gobierno encabezado por Enrique Alfaro sólo aportará unos 60 centavos por cada decena de monedas ocupadas.

"Ya es un hecho (la reducción) y no lo esperaba porque este gobernador se ha caracterizado por apoyar al cine, pero no sabemos qué pasó. Ahora en enero vamos a reunirnos el consejo directivo para ver qué debemos recortar", lamenta Estrella Araiza, directora del festival.

"El dinero quitado es por ejemplo, lo que se requiere en hotelería para los invitados (cineastas, actores, productores, nacionales y extranjeros). Por supuesto es una reducción muy sensible que afecta", indica.

Araiza recuerda que el pasado 31 de agosto, durante una reunión para fijar el presupuesto 2023 donde convergieron autoridades y el patronato del festival, la representante del gobierno estatal votó a favor de los 7 millones de pesos, lo cual finalmente no se cumplió.

¿Y el dinero que le quitaron al FICG?

Los cinco millones de pesos quitados al FICG serán destinados a la Comisión de Filmaciones tapatía vía la Agencia Estatal de Entretenimiento, esta última un organismo público descentralizado creado por el actual gobierno.

La Agencia es la responsable de la Fiesta de Octubre en la Perla Tapatía y puede colaborar en otros eventos relacionados con el entretenimiento, como el deporte.

Araiza destaca que jamás se tuvo reuniones alusivas al tema con las autoridades responsables, quienes han argumentado que el recorte es porque ese dinero no lo necesita un evento consolidado como el FICG y es mejor darlo como capital semilla a nuevos cineastas.

La directiva recuerda que a lo largo de su historia, el festival han respaldado a cineastas noveles y más de mil jóvenes han participado en programas como el Talent Campus y Doculab. También ha incentivado la creación de nuevos públicos vía el programa Cinema Libre que se hace al aire libre, con más de 150 mil personas en total.

"Creo ya está todo perdido. El gobierno tiene la responsabilidad de incentivar espacios culturales y la cultura siempre va a ser paliativo para los males sociales y con cosas que tienen que ver con la inclusión, me sorprende que no lo vean", subraya.

Realizadores como Alfonso Cuarón ("ROMA"), Emir Kusturica ("Underground") y el propio Del Toro; las actrices Victoria Abril ("Tacones lejanos"), Salma Hayek ("Frida") y Neve Campbell ("Scream"); los histriones Ron Perlman ("Hellboy") y Antonio Banderas ("La leyenda del Zorro"); los cinefotógrafos Vittorio Storaro ("El último emperador") y Guillermo Navarro ("El laberinto del fauno"), así como los grupos Café Tacvba y Botellita de Jerez, entre otros, han estado presentes en las ediciones del festival.

La edición 2023 del FICG se realizará del 3 al 9 de junio próximos.