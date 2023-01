Grecia no reconoce la propiedad británica de los Mármoles del Partenón

ATENAS, Grecia (EFE) . – Grecia no reconoce la jurisdicción, posesión y propiedad del Museo Británico de las Esculturas del Partenón, señaló hoy en un comunicado el ministerio de Cultura heleno, en respuesta a las críticas formuladas al Ejecutivo por parte del líder del principal partido de oposición, Alexis Tsipras.



Tsipras, líder del izquierdista Syriza, expresó hoy su "gran preocupación" por las publicaciones de medios británicos que señalan que el Gobierno griego está supuestamente cerca de forjar un acuerdo con el Museo Británico para que los Mármoles del Partenón regresen a Grecia por medio de un "préstamo" e "intercambio" de piezas arqueológicas.

"No puedes prestar o intercambiar algo que no te pertenece", recalcó el líder izquierdista, quien pidió al Gobierno transparencia respecto a este tema delicado y recordó que ha sido una posición firme de todos los gobiernos griegos el no reconocerle ningún derecho sobre los "robados" Mármoles a ninguna entidad legal – como es el Museo Británico – y a ningún otro Estado aparte del griego.

El pasado día 4, el diario británico "The Telegraph" señaló que estos tesoros culturales de 2.500 años de antigüedad podrían ser devueltos "más temprano que pronto" a Grecia en el marco de un supuesto acuerdo con el Museo Británico, que prestaría a largo plazo algunas piezas a Atenas, a cambio de que piezas arqueológicas de la Antigua Grecia se transfieran a Londres.

Un día después, el diario "Times" también se refería a un posible acuerdo entre las dos partes en forma de "un préstamo indefinido" de las Esculturas a Grecia "a cambio de préstamos de piezas del Museo de la Acrópolis" en Atenas.

Aunque el ministerio de Cultura griego ha señalado que no le reconoce al Museo Británico ningún derecho sobre los Mármoles del Partenón, hasta el momento no se ha referido ni desmentido explícitamente la existencia de supuestos acuerdos de "préstamo" de las piezas a los que se refieren los medios británicos.

A comienzos del siglo XIX, los Mármoles del Partenón viajaron a Gran Bretaña cuando el embajador británico en el Imperio otomano, Thomas Bruce, más conocido como Lord Elgin, -que se definía como un amante de las antigüedades-, consiguió el permiso del Sultán para llevarse parte de las metopas y del friso interior del Partenón.

Más tarde los vendió a su Gobierno por 35,000 libras y desde 1939 estas joyas se exponen en el Museo Británico, mientras que el Museo de la Acrópolis tan solo exhibe copias.