HAGGARD CAUTIVA A LOS POTOSINOS Y ANUNCIA SU NUEVO DISCO

La banda alemana Haggard ofreció una rueda de prensa previo a su concierto en la Plaza de Aranzazú. Es la primera vez que se presentan en esta ciudad y en su setlist incluyeron temas de toda su discografía.

Aziz Naseri, fundador y líder de la agrupación, dijo que llevan 24 años tocando en México y que tienen una conexión especial con el país: “Aprendí sobre la cultura, pero sobre todo me impresionó la gente, la comida y la mentalidad. Tuvimos una conexión instantánea con México”.

Sobre su música, Naseri explicó que su mezcla de metal y música clásica no se refiere al “clásico vienés”, sino a épocas como el romanticismo o la Edad Media.

Adelantó que su próximo disco se llamará Grimm, con una narrativa más compleja que en álbumes anteriores, y estará basado en los cuentos y vida de los Hermanos Grimm: “Hay dos líneas de historia: los hermanos y los cuentos. Es un tema alemán, pero también universal”.

Reconoció el retraso en la publicación del nuevo material, pero valoró el respaldo del público: “Es un milagro. Hay bandas que sacan un disco cada dos años y si se tardan más, pierden a su audiencia. Nosotros no. Nuestros fans nos siguen esperando”.

A la pregunta sobre cuál de sus discos prefiere, respondió que no tiene uno favorito: “Es como si me preguntaras cuál de mis hijos me gusta más. Cada canción me recuerda algo: dolor, lucha o alegría en el estudio”.

Para Naseri, el agradecimiento no basta: “Sin ustedes no estaríamos aquí. Sin la gente que nos apoya, no podríamos tocar ni viajar. Nada”.