"Headphones", revelan la decadencia humana

Ciudad de México. - Con imágenes que buscan "incomodar" al espectador, el artista visual Omar Zurita conformó "Headphones", una muestra que expresa la decadencia humana.

"Surge a través de lo grotesco, de incursionar en lo social, de algo que nos incumbe a todos, pero que al final, no nos importa", explicó en entrevista.

Su obra está confirmada por 16 lienzos en las que transmite con imágenes de vaginas y penes, temas como la pederastia, decepción, vanidad, mentira, corrupción y autoestima.

En Headphones, Zurita habla de la incomodidad para analizar el cuerpo desde el sarcasmo. La idea surgió desde el primer momento en el que quiso incomodar a las personas a través de lo visual; de "lo más grotesco como sociedad cristiana que son las partes íntimas, y que nos han dicho desde chiquitos no te toques".

También, agregó el artista, busco cuestionar a la sociedad, que cada vez es más aislada, desconectada, que no escucha y que no mira hacia otro lado que no sea su propio reflejo.

Detalló que los temas que presenta en sus lienzos son los que cada día se vuelven "normales" como el suicidio; únicamente se dice: "se mató, lo secuestraron, pero nunca nos cuestionamos como sociedad el por qué está pasando eso".

Omar Zurita mencionó que "la obra habla de la decadencia humana a través de lo burlesco, de una imagen chistosa; de lo más grotesco. Es como decir ¡hey voltea! Entras a la galería, se ríen de nervios, pero al final fue porque les llamó la atención, y lo más grotesco para esta sociedad son las partes expuestas", comentó.