INAH reconoce que hay más de 2 mil trabajadores eventuales en la ENAH

Más de 2 mil trabajadores eventuales tiene la Escuela Nacional de Antropología es Historia (ENAH), por eso la indicación enviada el pasado 29 de diciembre por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de no convocar "a laborar a ninguna persona que haya estado contratada como personal eventual al 31 de diciembre de 2021" generó un oficio descriptivo del director de la ENAH, Hilario Topete, describiendo las tareas que se dejaría de hacer la escuela si se cumplía esa indicación.

Oficio que por cierto que ya fue "bajado" de las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de Difusión Cultural de la ENAH, donde se publicó el pasado sábado 1 de enero, y tras el cual se generó una movilización en redes sociales que ha provocado cartas de apoyo, la exigencia de recontratación de trabajadores eventuales de ENAH, un boletín donde INAH enmienda su comunicación y señala que los trabajadores eventuales si serán recontratados, una asamblea general de la comunidad de la escuela, comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, y la convocatoria a un mitin el próximo miércoles en las instalaciones del INAH.

Y lo más importante es que todos han señalado que este no es un problema sólo de este año, incluso esta mañana Diego Prieto, director del INAH, en entrevista con Manuel de Santiago en el informativo Aristegui Noticias dijo: "en 2015 recuerdo fue cuando más personal compactado e indocumentado hubo, estas modalidades insisto, muy irregulares de contratación, llegó a haber alrededor de 3 mil 500 personas en ambas modalidades".

El funcionario informó que han tenido que analizar y adecuarlo con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura federal, "eso es lo que le expliqué al director Topete, él va a tener una reunión hoy con el personal eventual que ya fue llamado a laborar y continuar sus funciones para el año 2022", señaló Diego Prieto.

La versión de Prieto es que Hilario Topete no habló con él antes de librear el comunicado –el que la ENAH ya bajó de sus redes— que Topete habló al parecer con una funcionaria de nivel medio en Recursos Humanos y que ella le dijo no que no llamara a nadie "es primero de enero" y que Topete se puso nervioso, hizo el comunicado y se lo envió a su correo el viernes por la tarde, un correo que por ser noche vieja, Prieto no revisó.

"Se generó una inquietud", dijo Prieto en la entrevista y celebró la respuesta de los estudiantes y profesores, "salen a la luz propuestas que ahora van más allá del tema de los eventuales y tienen que ver con el fortalecimiento de la Escuela Nacional de Antropología e Historia" y se comprometió a hacerse cargo de que "los recursos y las necesidades, cobertura institucional que requiera la escuela, la vamos a hacer".

Prieto dijo que ha estado en comunicación con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, quien por cierto hasta esta mañana emitió un mensaje a través de Twitter que dice: "No daremos un paso atrás en la protección y recuperación del patrimonio, al tiempo de contribuir con los proyectos prioritarios del @GobiernoMX que están transformando vidas. Como afirmó el pdte @lopezobrador_, los centros de estudio de la @cultura_mx recibirán todo el apoyo."