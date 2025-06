Inicia Ciclo de Anime: un viaje por las emociones

El CineClub UASLP presenta el ciclo Anime: Un viaje por las emociones, con funciones del 3 de junio al 8 de julio a las 18:00 horas en el Auditorio Rafael Nieto.

El evento reúne seis largometrajes de animación japonesa que abordan temas como la identidad, la violencia, la memoria y las relaciones personales, con propuestas que han sido reconocidas por su impacto narrativo y visual. La curaduría estuvo a cargo de Flavio Cabrera.

La programación comienza este martes 3 de junio con Perfect Blue, de Satoshi Kon, un thriller psicológico donde una exidol enfrenta una crisis de identidad al ser acosada y confundirse entre la realidad y la ficción. Continúa el 10 de junio con Porco Rosso, de Hayao Miyazaki, ambientada entre guerras en el Adriático, con un piloto convertido en cerdo que enfrenta a piratas del aire.

El 17 de junio se proyecta Vampire Hunter D: Bloodlust, donde un cazador mestizo de vampiros debe recuperar a una joven secuestrada, enfrentando a enemigos humanos y sobrenaturales.

El 24 de junio se exhibe Look Back, de Tatsuki Fujimoto, centrada en la relación entre dos adolescentes unidas por el dibujo y marcadas por la pérdida, en un relato sobre el crecimiento artístico y emocional.

Posteriormente, el 1 de julio se proyecta The Night is Short, Walk on Girl, dirigida por Masaaki Yuasa, una comedia romántica surrealista que sigue a un joven en busca de una chica a través de una noche interminable en Kioto.

El ciclo cierra el 8 de julio con A Silent Voice, dirigida por Naoko Yamada, que retrata la historia de una joven sorda víctima de acoso escolar y el intento de redención de su agresor años después.

Todas las funciones están dirigidas tanto a las y los aficionados del anime como a espectadores interesados en nuevas formas de narrar desde la animación japonés y tienen costo de 15 pesos al público en general y 10 pesos estudiantes e INAPAM.