Joaquín Sabina pide en verso el Premio Cervantes para Bryce Echenique

MADRID (EFE).- El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique acaba de cumplir 80 años y de publicar el último volumen de sus "antimemorias" y por eso, rodeado de amigos en el Madrid donde vivió años, recibió un homenaje en el que el cantante Joaquín Sabina ha pedido en verso que le den el Premio Cervantes.



Era un acto de "celebración de la vida y obra" del autor de "Un mundo para Julius" y así, junto a las obras literarias de Bryce Echenique (Lima, 1939), sus amigos recordaron anécdotas, reuniones, viajes y juergas en los años en los que el escritor vivió en la capital española.



Antes de eso, Bryce Echenique depositó este martes en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, un legado consistente en varias ediciones de sus obras en diferentes idiomas, así como libros de sus obras que había dedicado a varios amigos que tiene en Madrid y a los que pidió que se los cedieran al Cervantes



Un "legado de amistad" según indicó el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que explicó que el depósito de Bryce Echenique permanecerá guardado en la caja de seguridad número 1216 de esta antigua cámara acorazada bancaria durante un siglo: su apertura se producirá en julio del año 2119.



Tras este homenaje, en el que Bryce Echenique mostró su agradecimiento a sus amigos madrileños, el autor peruano participó en una mesa redonda con algunos de ellos: Almudena Grandes, Joaquín Sabina, Chus Visor y José Esteban.



Joaquín Sabina le dedicó varios poemas, el último de ellos pidiendo que le concedan el Premio Cervantes.



Con Bryce Echenique, rememoró, tuvo tres tipos de relación: la primera de admiración por su obra, pero no por "Un mundo para Julius" sino por "La vida exagerada de Martín Romaña", a su juicio una de las mejores novelas escritas en español.



Sabina destacó la maestría del peruano en utilizar el humor y el sentimentalismo "tan difícil en el límite de hacernos reír o llorar". Y también subrayó sus "antimemorias" y sus cuentos, que considera un prodigio.



También le reconoció como amigo porque es una persona muy dotada para la amistad, indicó Sabina, tanto que a los diez minutos de conocerle se hizo "hermano". Y la tercera forma desde la añoranza que tiene de él desde que Bryce Echenique se fue de Madrid.



La autora madrileña Almudena Grandes destacó también que conoció a Bryce como lectora, como autora y como amiga y vecina.



"Es un escritor que me ha influido mucho como autora y escritora. Cuando construyó 'Un mundo para Julius' creó un mundo para mí", recordó Grandes, que ha dicho que "Alfredo tiene una voz personal absolutamente inconfundible en el equilibrio imposible de las emociones".



"Qué voy a decir, qué puedo hacer, me he quedado totalmente tieso. Agradecido por palabras de cariño y afecto. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, como decía" el cantante mexicano Pedro Vargas, señaló el homenajeado.



Antes, en declaraciones a los periodistas, Bryce Echenique aseguró que fue absuelto "plenamente" de las acusaciones de plagio en las que se vio envuelto hace años.



"Contraté un abogado, gané el juicio en primera y segunda instancia y la Fiscalía no solo me absolvió plenamente sino que archivó el asunto definitivamente", recalcó.