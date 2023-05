Jorge Volpi, una exploración de violencia y rabia a través de los libros

BOGOTÁ, Colombia (EFE).- Durante la pandemia, el escritor mexicano Jorge Volpi tuvo una explosión de creatividad y recurrió al tema que siempre le ha obsesionado, el poder y la violencia, que mezclados con la rabia que actualmente inunda las redes sociales y la vida de las personas, forman un cóctel que explora lo más profundo de los seres humanos.



Una obra de teatro, una novela y un libro de cuentos fueron los resultados de este arrebato creativo, de los cuales Volpi presentó en Colombia los dos últimos: "Partes de guerra" y "Enrabiados", dos propuestas que tienen una arista común.

"Creo que el tema que realmente me ha obsesionado siempre más que la violencia, es el poder, y a veces el poder se expresa a través de la violencia", cuenta Volpi en una entrevista con EFE en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que concluyó este martes.

Esa obsesión se refleja en "estos dos libros, quizá por haber sido escritos en la pandemia y en México, que vive un momento de una sociedad tremendamente violenta".

En "Partes de Guerra" (Penguin Random House), el autor explora la violencia real de los niños y adolescentes a través de un asesinato en un pueblo en el sur de México. Un grupo de adolescentes y niños asesina a una de sus compañeras en una historia que, si bien no es real, es una antología de "muchos casos reales de violencia entre niños y adolescentes".

Esta novela "no deja de ser un tanto policíaca, una novela sobre los orígenes de la violencia", según su creador.

Mientras que en "Enrabiados" (Páginas de Espuma), el autor se enfoca en la violencia simbólica, en la rabia y la ira que está presente en muchos sectores de la sociedad, incluyendo las redes sociales.

Una especie de "termómetro social" en el que los lectores pueden encontrarse con "situaciones propias de nuestra época, donde la rabia domina".

MÉXICO Y VIOLENCIA

México siempre ha sido una pieza angular de sus historias, y es "muy duro porque la violencia sabemos muy bien cuando empieza: en el año 2006 o 2007 cuando, a raíz de la guerra contra el narcotráfico, realmente la espiral de violencia aumenta a proporciones inauditas".

"Y México se convierte en un país muy distinto del que era antes de eso", lamenta el autor.

"El país de mi infancia era un país autoritario, pero no un país de violencia explícita, tal vez de violencias soterradas (...) en cambio, ya de adulto, es un país de una violencia extrema" que se evidencia en el número de asesinatos y desapariciones, es "un país donde la Justicia no existe, no funciona", por eso "se ha convertido en un tema del que no podía no hablar".

Eso es la violencia explícita, pero la "violencia lingüística, simbólica, está en todas partes", por eso "Enrabiados" habla de "nuestra época y de una cierta propensión a la rabia y a la ira, que creo que nos domina", en palabras de Volpi.

La ira está "en muchos sectores de nuestras vidas: en pareja, en familia, entre amigos, en el ambiente laboral, entre artistas, entre escritores, en redes sociales", agrega.

LAS REDES

En México y otros países de América Latina "esa violencia de afuera se refleja en las redes", y las redes han sido "como un ánimo social que se ha ido exacerbando".

"La democracia, el neoliberalismo, el libre mercado. Vendieron la idea de que íbamos a llegar a una utopía y una sociedad perfecta", pero cuando esto no ocurrió "la decepción frente al modelo provoca justamente rabia".

"Si a eso añadimos redes sociales y particularmente la arquitectura de ciertas redes sociales como Twitter, que en el fondo propician justamente la rabia (...) ahí tenemos las condiciones de por qué la rabia puede ser nuestro termómetro anímico", concluye el escritor mexicano.