La conquista y perdón de españoles a México vista por un cronista chontal

Centla.- Desde la playa que los vio llegar y tras 500 años de la primera batalla entre españoles e indígenas en la actual México, un cronista chontal considera que España podría disculparse devolviendo joyas arqueológicas, y abogó por un intercambio cultural.

A orilla de la playa El Bosque al norte de Frontera, donde la historia indica que Juan de Grijalva y sus expedicionarios desembarcaron en 1518, Plácido Santana consideró que más allá de las disculpas, a México le urge un intercambio cultural y científico entre profesionistas de ambas naciones para restaurar las relaciones internacionales.

En su lengua madre, el chontal, el también historiador pidió la devolución de diversas reliquias de esa cultura que en aquella época se extraviaron durante "el encuentro de dos mundos" en el estado de Tabasco.

"La manera de que España se disculpe con los indígenas de México sería devolviendo piezas arqueológicas, todo con el fin de reconciliar y emancipar la cultura de hace 500 años. También sería necesario un intercambio cultural, académico y científico para que nuestros jóvenes aprendan a valorar la cultura de España y México para fortalecer los lazos fraternales", expuso a Efe.

BATALLA

"La mejor tierra que el sol alumbra", se lee en una placa conmemorativa que el Gobierno del estado desveló el 14 de marzo, cuando se cumplieron los 500 años de la batalla de Centla entre los mayas chontales, dirigidos por su cacique Taabscoob, contra los españoles comandados por Hernán Cortés.

Santana sostuvo que "lo que pudo haber pasado hace 500 años, lejos de dividirnos, nos debe fortalecer; sin ese cambio, sin esa irrupción, no hubiese nacido el pueblo mestizo de Tabasco y Centla". Esa batalla fue el primer choque armado entre los indígenas y las tropas de Cortés, que tras salir victoriosos continuaron su avance hasta la conquista de Tenochtitlan, la capital mexica, en 1521.

VESTIGIOS

"Por los vestigios encontrados podría deducir que es aquí donde se encontró Santa María de la Victoria, fundada después por Hernán Cortés. Fue el primer lugar donde se dio el contacto entre europeos e indígenas de Mesoamérica, la primera misa y donde por primera vez los caballos pisaron tierra mexicana", narró Santana.

"Hay un montón de figurillas de arcilla, de cerámica, de pedernal que tenemos en un minimuseo. Los antiguos chontales fueron la primera (cultura) que tuvo contactos con ellos, dejaron estos testimonios", refirió.

En la cabecera municipal de Centla no hay empleo y el que lo tiene es de maestro. Son al menos cinco universidades locales en las que sus próximos egresados tienen un futuro incierto.

HISTORIA

La alcaldesa de Centla, Guadalupe Cruz, puntualizó que esa comunidad intenta reencontrarse con su historia a través del turismo, debido a la falta de empleo y la merma de la pesca en las costas del Golfo de México.

"Son muchos los problemas que enfrento. Llegó una crisis económica terrible (...). Aquí no hay empleo; o trabajas en el ayuntamiento o eres maestro, pero no hay más allá, y porque los pescadores no pescan porque ya no hay", lamentó.

En el puerto de Frontera se realizó la celebración de los "500 años del encuentro de dos mundos en Tabasco". En la entrada de esa ciudad hay un monumento a La Malinche, quien junto con otras 19 mujeres indígenas fue entregada a Cortés después de su victoria en la batalla de Centla y que fungió como intérprete del conquistador.