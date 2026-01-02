LA CULTURA POP EN 2025

Enero

El año comenzó con reconocimientos y anuncios que marcaron el tono de 2025. Demi Moore ganó el Globo de Oro por su actuación en The Substance, consolidando una narrativa de reivindicación para figuras históricas de Hollywood.

El regional mexicano y el pop urbano arrancaron el año dominando plataformas de streaming, ya no como modas pasajeras, sino como lenguajes centrales del pop.

Febrero

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl marcó un hito cultural cuando Kendrick Lamar se convirtió en el primer artista de hip-hop en solitario —y ganador del Pulitzer— en encabezar el show, presentado por Samuel L. Jackson y acompañado por una aparición celebrada de Serena Williams.

En los Grammy, Beyoncé hizo historia al ganar el premio a Álbum del Año por Cowboy Carter, convirtiéndose en la primera mujer negra en obtener ese galardón en el siglo XXI.

En México y Latinoamérica, la temporada de premios reavivó la conversación sobre la presencia del español y de los artistas latinos en el mainstream global, mientras varios aprovecharon el momento para lanzar nuevos proyectos.

Marzo

Marzo estuvo dominado por los Oscar. Anora, de Sean Baker, se convirtió en la película más celebrada de la temporada, impulsando a Mikey Madison como una de las actrices del año. Adrien Brody también fue reconocido por su trabajo en The Brutalist.

En contraste, Emilia Pérez, producción de Netflix, ganó premios pero generó una fuerte polémica en México, donde fue ampliamente cuestionada por su representación y por la mirada extranjera sobre lo latino. El debate dividió a crítica y público, convirtiéndose en uno de los temas culturales más intensos del año en el país.

Abril

La industria del entretenimiento volvió a mostrar su músculo financiero cuando Hailey Bieber vendió su marca de belleza Rhode por mil millones de dólares, consolidando el modelo de celebridad-empresaria.

Mayo

La Met Gala, por su parte, centró su discurso en la moda masculina y la estética negra a lo largo de los siglos, mientras Taylor Swift anunció la recompra de los derechos de sus primeros seis álbumes, un triunfo simbólico sobre la industria.

Junio

La portada del álbum Man´s Best Friend de Sabrina Carpenter provocó un debate global sobre provocación, ironía y sexualidad en el pop, discusión que tuvo especial eco en Latinoamérica.

Ese mismo mes, Bad Bunny anunció oficialmente una residencia de conciertos en Puerto Rico, un gesto leído como declaración cultural y política: volver el espectáculo al territorio que lo vio nacer.

Julio

Oasis inició su esperada gira de reunión, con la sorpresa adicional de que los hermanos Gallagher parecían llevarse bien. La publicidad protagonizada por Sydney Sweeney para American Eagle se volvió viral, mientras la muerte de Ozzy Osbourne provocó homenajes transgeneracionales en la región.

Agosto

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso, la noticia se convirtió en una de las publicaciones más celebradas en la historia de Instagram y confirmó el poder emocional del fandom.

Septiembre

Los Emmy premiaron historias que reflexionan sobre la propia industria, como The Studio de Seth Rogen, mientras The Pitt, protagonizada por Noah Wyle, superó a favoritas como Severance.

El mayor momento de la noche fue el triunfo de Owen Cooper, de 15 años, como el ganador más joven de un Emmy en más de cuatro décadas.

Octubre

El impactante robo en el Louvre capturó la atención mundial, no solo por el crimen, sino por la imagen viral de un sospechoso elegantemente vestido.

En Latinoamérica, el suceso se leyó como espectáculo mediático, reforzando la idea de que la imagen importa tanto como el hecho.

Noviembre

La gira promocional de Wicked llegó a su fin con el estreno de Wicked: For Good, dirigida por Jon M. Chu. Aunque recibió críticas menos entusiastas, la película arrasó en taquilla, confirmando el poder de las franquicias.

Diciembre

Con las nominaciones a los Globos de Oro, One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, emergió como favorita rumbo al Oscar. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti, la cinta también simbolizó el momento de tensión que vive la industria.

La posible adquisición de Warner Bros. por Netflix, los desafíos antimonopolio y los movimientos de Paramount sembraron una inquietud compartida: el futuro mismo del entretenimiento está en transformación.