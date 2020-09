"La cultura sí se apoya a través de becas para estudiantes", dice AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró, durante su conferencia matutina, que, contrario a la percepción que existe, su gobierno sí está apoyando a la cultura del país a través de becas para los hijos de familias de escasos recursos, "lo demás es accesorio".

Esta mañana el mandatario fue cuestionado acerca de la preocupación que existe en la comunidad artística y cultural del país por los recortes al sector, así como por los recortes a medios públicos dedicados a la difusión cultural como el Canal 22 y Radio Educación.

Al respecto, contestó: "Hay dos cosas que son importantes, una de forma y otra de fondo. La de forma es que no se tiene información suficiente. En el caso de las televisoras del sector público tienen más presupuesto ahora que antes, mucho más, y me gustaría que lo diera a conocer el coordinador de Comunicación Social. Entonces, este es de forma".

Y añadió: "De fondo es que se dice, por ejemplo, 'Se está dejando sin presupuesto a la cultura'. ¿Quién es el elemento fundamental de la cultura? El hombre, la mujer, el ser humano y su dignidad. Entonces, si se está apoyando a la gente, como nunca, a los pobres, a los necesitados, si se están entregando becas como nunca para que puedan estudiar los hijos de familias de escasos recursos económicos, ¿qué?, ¿eso no es cultura?, ¿eso no es educación? Eso es lo principal, el que destinemos todo a los seres humanos, lo demás es accesorio, pero es un buen debate".

López Obrador también aseguró que "muchos de esos que critican van a los templos". "¿Cómo se va a ir a un templo y se olvidan los mandamientos, se olvida el amor al prójimo?, ¿cómo se puede tener una creencia si se practica el egoísmo, si se le da la espalda al que sufre? Entonces, es muy interesante analizar esto que está sucediendo".

Asimismo, añadió que todo lo que no se entrega de publicidad a los medios se usa para becas, atención médica, medicamentos, apoyo para la gente, entre otras cosas.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, entregado por el Ejecutivo al Legislativo, contempla recortes sustanciales al sector. Destaca el de IMCINE, que pasa de 237 millones 782 a 191 millones; así como el del INAH, pues este año es de 3 mil 919, para el siguiente sería de 3 mil 820.

La misma situación tendrían también otras dependencias, como Radio Educación que, de 80.952 millones, quedaría en 77.175 millones y Canal 22, de 155.789 a sólo 130.142 millones.