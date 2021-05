La intimidad de Frida Kahlo viaja a Italia

Hoy se inauguró la muestra "Ojos que no ven, corazón que no siente", sobre Frida Kahlo en un museo de Nápoles, Italia.

La muestra consiste en una selección de fotografías, cartas, prendas de ropa e incluso muebles para exponer la vida y obra de la artista mexicana. Las piezas "vivirán" hasta el 29 de agosto en el museo Palazzo delle Arti en Nápoles, al sur de Italia. Se trata de una selección de piezas que se expone por primera vez en Europa, según se lee en el sitio oficial de la exhibición.

"La exposición es una selección visual de momentos importantes de la vida de Frida Kahlo. Es muy estimulante apreciar las diversas facetas de su vida, revelando información de sus hábitos personales, su intimidad, capturada por famosos fotógrafos, así como momentos históricos de México y el mundo, como el recibimiento en Tampico de León Trotsky como refugiado político, con Frida presente", explicó Alejandra López, quien ha trabajado en la Casa Azul en Coyoacán, y es la curadora de la muestra.

Kahlo, una fuente de inspiración para Italia en medio de la pandemia

Durante la inauguración de la exposición, el alcalde de Nápoles. Luigi de Magistiris, destacó la "similitud" que él ve entre la pintora mexicana y los habitantes de la ciudad ubicada al sur de la península de Italia.

"Es un alma del sur, mediterránea, cálida, fuerte, conflictiva, siempre a la búsqueda de una visión, de la autenticidad, nunca superficial, anárquica. Veo mucho del sur y de nuestra ciudad", dijo de Magistiris, según reportó un medio local.

En ese mismo discurso, el alcalde napolitano destacó que la muestra de Kahlo en estos tiempos de pandemia "inspira y da valor".

En la organización de "Ojos que no ven, corazón que no siente" participaron la Embajada de México en Italia y el consulado de México en Nápoles.

Frida Kahlo, la segunda artista más "googleada" a nivel mundial

En febrero de 2021, con la ayuda de las herramientas de Google, el equipo de Ken Bromley Art supplies rastreó los artistas plásticos más buscados a nivel mundial. La mexicana Frida Kahlo fue la más buscada en 29 países, colocándola en segundo lugar, sólo después de Leonardo da Vinci, con 82 países; pero superando a Vincent van Gogh y Picasso.