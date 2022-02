La música de García Lorca en los 75 años de la independencia de la India

Nueva Delhi, 25 feb (EFE).- Las canciones populares españolas que el poeta Federico García Lorca grabó en 1931 con la célebre cantante conocida como "La Argentinita" se unieron este viernes a las celebraciones por el 75 aniversario de la independencia de la India, con una adaptación de la artista india e hispanista Minu Bakshi.

El auditorio Kamani de la capital india acogió el concierto, impulsado por la Embajada de España en Nueva Delhi dentro del programa del Gobierno indio con motivo de los 75 años de independencia del Imperio británico, ocurrida en agosto de 1947.

La voz de Bakshi, entrenada sobre todo en la música folclórica de la región india del Punyab, estuvo acompañada por un piano y una tabla, el instrumento de percusión clásico de la India, que según explicó la artista a Efe antes de la actuación sustituye a las castañuelas que aparecían en la grabación original de 1931.

"En vez de las castañuelas utilizo la tabla y eso lo hace muy interesante, suena muy bien. Se mantiene el ritmo original de la canción, con unos pocos cambios para hacerlo (más) nuestro", afirmó Bakshi, que anotó que también hay una guitarra, pero secundaria.

Lorca y "La Argentinita" (Encarnación López) grabaron en cinco discos de pizarra en 1931 un total de doce canciones, once canciones populares como "Anda jaleo" o "Zorongo gitano", a las que se unió "El café de chinitas", del propio poeta granadino.

El autor de "Romancero gitano", "Poeta en Nueva York", "Yerma" o "La casa de Bernarda Alba", entre otras obras, seleccionó, armonizó y acompañó al piano la voz de la cantante argentina. Los discos tendrían desde entonces un gran éxito de público y crítica.

El concierto de hoy nació de la iniciativa del embajador español en Nueva Delhi, José María Ridao, que animó a Bakshi después de ver un documental el pasado noviembre sobre la vida de esta polifacética mujer: hispanista, poeta, cantante y traductora que superó las convenciones de su tiempo para poder seguir sus pasiones.

"Había ido a ver mi película y una semana o diez días después me llamó y me propuso esto, era su idea, y yo tenía mis dudas porque nunca había actuado en español", exceptuando canciones populares como "Bésame mucho", pero me transmitió "mucha confianza" y acepté, reconoció Bakshi.

Entre los obstáculos estaban el estilo de "La Argentinita", un estilo "antiguo" en el que canta a mucha "velocidad", a lo que se sumó la dificultad de memorizar las letras en muy poco tiempo o encontrar al pianista adecuado.

"Estoy viviendo, comiendo, durmiendo Lorca todo este mes (...) Me he entrenado en música clásica india, pero esto es otra cosa. Estoy nerviosa", afirmaba antes del concierto, que concluyó con la ovación general del público.