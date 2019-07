La obra "La Amante del Vaticano" de Velázquez se vende por 3 millones de dólares

Esta fue una de las piezas estrella de la subasta "Old Masters" (Viejos maestros) en la que salieron a la venta obras de los pintores más importantes de entre el siglo XIV y XIX, entre ellas la "Chica con Pandereta" del español José de Ribera que se vendió por 5.7 millones de libras (7.1 millones de dólares).



El retrato de Velázquez corresponde a la considerada una de las mujeres más poderosas del siglo XVII en Roma, Olimpia Maidalchini Pamphili, cuñada del Papa Inocencio X.



Apodada la "Papessa", Donna Olimpia fue amante del Papa, hermano de su difunto marido, Pamphilio Pamphili, lo que llevó a controlar todos los aspectos de la vida del Vaticano.



Su influencia en el pontificado era bien conocida por el Cardenal Alessandro Bichi, quien cuentan que en la elección del Papa Inocencio X, en octubre de 1644, supuestamente enfadado declaró: "Señores, acabamos de elegir a una papisa".



La obra del artista Barroco en la que retrata a una Olimpia con gesto serio estuvo perdida durante cerca de tres siglos, después de haber formado parte de la ilustre colección el VII Marqués del Carpio, Don Gaspar Méndez de Haro y Guzmán, uno de los más importantes mecenas y coleccionistas de las artes del siglo XVII en Italia.



Su último registro data de 1724, momento en el que no se vuelve a conocer el paradero de la obra hasta que un día en 1980 se vende como "anónimo de Escuela holandesa" y se llevó a la oficina de Sotheby's en Amsterdam.



Los expertos empezaron entonces una investigación que culminó con el descubrimiento de que se trata de un original de Diego Velázquez realizado durante su periodo de oro.



Este fue en 1650, en su segundo viaje a Roma, un momento de genialidad del artista en el que produjo algunas de sus obras maestras más célebres, incluyendo el "Retrato de Inocencio X".



Se trata de uno de los pocos retratos y el único femenino seleccionado para ser pintado por Velázquez durante su visita.



En la obra se puede ver a una mujer robusta y de marcada papada que transmite la habilidad del artista para "capturar y transmitir las personalidades de los representados", señaló la casa de subastas en una nota de prensa.



Está documentado que la pintura ha estado en las colecciones de numerosas figuras notables del siglo XVII y XVIII, incluyendo la del nieto del Cardenal Camillo Massimi, un famoso experto y mecenas del arte y del VII Marqués del Carpio, quien a su muerte había reunido más de 1800 pinturas, incluyendo al menos seis de Velázquez.



Según la autora de "Amante del Vaticano: La verdadera historia de Olimpia Maidalchini", Eleanor Herman, Olimpia Maidalchini "fue una estrella del rock Barroco, la mujer más poderosa y notoria de su tiempo".



"Mujeres de todo el mundo se reunieron en Roma a las puertas de su palacio para vitorearla al paso de su carruaje. No podían creer que una mujer de orígenes modestos hubiese alcanzado estas alturas, dirigiendo la nación de los Estados Pontífices y de la Iglesia Católica, una institución en la que las mujeres no estaban autorizadas a tener ningún poder", afirmó la escritora.



Además de "La Amante del Vaticano", la subasta incluyó obras de Thomas Gainsborough, John Constable y J.M.W Turner, considerados los tres maestros de la pintura británica de paisajes, así como maestros holandeses y flamencos como Peter Paul Rubens y Pierte Brueghel el Joven.