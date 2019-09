La Ópera de Los Ángeles invita a sus empleados a hablar sobre Plácido Domingo

Los empleados de la Ópera de Los Ángeles, que dirige Plácido Domingo desde 2003, recibieron una invitación para que, si lo desean, puedan compartir sus experiencias con la investigación en curso por las acusaciones de abuso sexual contra el tenor, adelantó este martes el diario Los Ángeles Times.



De acuerdo con esta publicación, la abogada Debra Wong Yang, quien lidera la investigación interna llevada a cabo por la institución, envió un correo electrónico a los empleados para presentarse e invitar a que quien lo desee pueda requerir una entrevista con ella.



"Como parte de nuestra investigación, tenemos la intención de hablar con muchos empleados y contratistas, actuales y anteriores, de la Ópera de Los Ángeles", dice el mensaje enviado el lunes.



"Si bien podremos comunicarnos con ustedes directamente para solicitar una entrevista, es muy importante para nosotros que cualquiera que quiera hablar tenga la oportunidad de hacerlo", informó la abogada, del bufete Gibson, Dunn & Crutche.



Según este diario, la organización cultural prohibirá "cualquier tipo de represalia" contra las personas que "participen de buena fe".



Efe se ha puesto en contacto con la Ópera de Los Ángeles, que remitió la consulta al equipo de Wong Yang, aunque este último tampoco ha compartido los avances de la investigación.



Por su parte, los representantes de Domingo se refirieron a las mismas palabras que compartieron hace un par de semanas cuando una decena de mujeres, que aseguran haber trabajado con el tenor español, lo acusaron públicamente sumándose así a otra decena que lo había hecho días antes.



"La actual campaña (...) para denigrar a Plácido Domingo no solo es imprecisa, sino contraria a la ética. Estas nuevas acusaciones están plagadas de inconsistencias y, como en la primera historia, simplemente son incorrectas de muchas maneras", indicó entonces su portavoz, Nancy Seltzer, quien no quiso hacer más comentarios por la investigación en curso.



Precisamente, esta nueva comunicación llegó después de que el pasado sábado la Ópera de Los Ángeles inaugurase su nueva temporada con el espectáculo "La Bohème", de Giacomo Puccini, en el que no hubo rastro ni referencias explícitas de Domingo, pero tampoco se organizaron protestas.



La próxima cita del tenor es el 25 de septiembre en la Ópera Metropolitana de Nueva York, institución que aguarda los resultados de la investigación sobre el comportamiento de Domingo para tomar una decisión sobre su presencia en la programación.