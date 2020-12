La talavera ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

En diciembre México y España lograron la inscripción de los "Procesos artesanales para la elaboración de Talavera de Puebla y Tlaxcala, México, y la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo, España", en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Ahora, la inscripción se oficializó con la entrega del certificado. Marco Antonio Mena, gobernador de Tlaxcala, recibió el certificado del Registro Binacional de manos de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, en un acto protocolario en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala.

Frausto dijo que el certificado "es un timbre de orgullo", porque México es uno de los países con mayor número de reconocimientos al patrimonio cultural y que el valor del patrimonio cultural de los creadores es reconocido a nivel internacional.

"El arte popular tiene un lugar preponderante en el mundo, muchas miradas internacionales se han puesto sobre manifestaciones de elementos culturales de México y esto no debe hacerse sino con las comunidades al centro. No estamos cerrados al mercado internacional, nos interesa habitarlo, vivirlo y que las comunidades se beneficien", dijo la secretaria. En su intervención, el gobernador Marco Antonio Mena señaló que el reconocimiento a la talavera tiene un valor cultural heredado de generación en generación y con ello, se pone en relieve el nombre de Tlaxcala.

En la entrega del reconocimiento también participó Diego Prieto, director del INAH, quien detalló que la entrega del reconocimiento "pone en primer término a los portadores, a los creadores, a los artistas, a las comunidades que son las que conservan este saber, este conocimiento y esta tradición, una tradición larga, compleja, porque incorpora los saberes que ya existían en nuestro territorio, alrededor de la producción cerámica, con la tradición de la talavera que nos viene de España".

La Secretaría de Cultura informó que Prieto será quien entregue el certificado del Registro Binacional del "Proceso de Fabricación de la Cerámica de Talavera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad" al gobierno de Puebla, aunque no precisó la fecha.

La declaratoria de la cerámica de Talavera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad se obtuvo el 11 de diciembre de 2019, en Bogotá, Colombia, durante la 14 sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural.