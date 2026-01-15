La única opción, en la Cineteca

La única opción es parte de la cartelera de la Cineteca Alameda de Park Chan-wook, la película del director Park Chan-wook, fue estrenada en el Festival de Venecia 2025.

Las funciones están programadas el jueves 15 y viernes 16 de enero a las 17:15 horas; el sábado 17 a las 20:15 horas; el domingo 18 a las 17:15 horas; y del lunes 19 al miércoles 21 de enero a las 19:00 horas.

La historia se centra en Man-su, un hombre de mediana edad que pierde su empleo tras 25 años en una compañía papelera. Ante la falta de opciones en un mercado saturado, el personaje decide intervenir de forma radical para asegurar un nuevo puesto. El guion adapta la novela The Ax, de Donald E. Westlake, que ya había tenido una versión cinematográfica dirigida por Costa-Gavras en 2005.

Dirigida por Chan-wook, es conocido por obras como Oldboy y The Handmaiden, además clave del cine surcoreano contemporáneo. El largometraje se inscribe en el thriller con elementos de comedia negra y crítica social. Con una duración de 140 minutos y clasificación C, el filme plantea una narración tensa que articula violencia, ironía y observación del entorno laboral actual.

A lo largo del relato se abordan temas como la precariedad del empleo, la competencia laboral y la lógica del capitalismo contemporáneo. La película expone cómo la presión económica y social puede empujar a una persona a justificar decisiones extremas.