Largas filas en las librerías británicas por el regreso de Sally Rooney

LONDRES (EFE).- El ansiado regreso de Sally Rooney, autora de moda entre millenials y generación Z, dejó desde primera hora de este martes unas colas en las librerías británicas "como si fuera Navidad", una expectación que los libreros no veían desde el fenómeno Harry Potter.

La tercera novela de Rooney, "Beautiful World, Where are You" ("Dónde estás, mundo bello"), uno de los lanzamientos más esperados de la "rentrée" literaria, aspira a repetir el vertiginoso éxito de "Gente normal" y "Conversaciones entre amigos", pasaporte de la autora irlandesa a la fama internacional.

Tal era la expectación por el nuevo libro que unas 50 librerías en el Reino Unido -20 independientes y 30 de la cadena Waterstones- decidieron celebrar con los fans el "día Rooney", subiendo antes las persianas para que aquellos más impacientes pudieran hacerse con su copia.

En el corazón de Londres, la fiesta empezó en la noche del lunes, en vísperas del lanzamiento, con un evento exclusivo en la librería Waterstones de Piccadilly, donde Rooney leyó el primer capítulo del libro y firmó ejemplares para el centenar de seguidores que consiguieron una entrada para el encuentro antes de que se agotaran, en julio.

Decenas de lectores aguardaban este martes desde las siete de la mañana a las puertas de BookBar, una de las librerías que abrieron a las ocho, una hora antes de su horario habitual, para unirse al "festival literario", dijo a Efe la librera Chrissy Ryan, en la jornada más ajetreada que ha vivido al frente del pequeño negocio, inaugurado en abril al norte de Londres.

"Me recuerda a cuando solíamos hacer cola en las librerías a medianoche para conseguir un libro de Harry Potter, y creo que esa es la misma generación que ahora; como jóvenes adultos, compramos las novelas de Sally Rooney para evocar aquellos tiempos", asegura la librera, entusiasmada con el ambiente, "parecido a fechas navideñas".

Como en Navidad, fueron muchos los que también madrugaron para abrir antes los regalos, en este caso una bolsa de tela con postales, chapas y otros artículos promocionales que la editorial Faber & Faber preparó para la ocasión.

MADRUGÓN PARA COMPRAR EL LIBRO

Emma Rewnolds se levantó este martes a las seis para ser una de las primeras en comprar el libro, que estaba en su lista de deseos "desde que lo anunciaron", una espera que ya le mereció la pena tan solo por haber disfrutado conociendo esta mañana a más devotos de Rooney, aseguró, mostrando emocionada la bolsa de obsequios.

Acompañaba a la joven su amiga Fiona Poland, quien dijo simpatizar con la autora por sus raíces irlandesas y por "cómo escribe sobre las relaciones". "Creo que conectamos mucho con los personajes de sus libros por la etapa vital que viven", respondió, al ser preguntada por la admiración que Rooney despierta entre la generación milenial.

Algunos lectores, sin embargo, ven exagerado afirmar que la escritora, de 30 años, represente a toda una generación. Así lo cree Emma DiNapoli, de la misma edad que Rooney, que considera "reduccionista" asegurar que la autora sea la voz de los "milennials", aunque reconoce que sí que captura "una conversación concreta" de este grupo.

En "Dónde estás, mundo bello", cuya traducción al español saldrá el próximo 9 de septiembre de la mano de Literatura Random House, Rooney cuenta la historia de dos amigas que buscan el amor y la belleza en un mundo incierto.

Alice y Eileen, cerca de la treintena, intercambian correos electrónicos desde ciudades distintas para hablar de amistad, relaciones, sexo, arte, literatura y el paso a la vida adulta.