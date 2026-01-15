Lectura y escritura en el IPBA

El Instituto Potosino de Bellas Artes presenta su programa de talleres de literatura para el periodo enero–junio de 2026, una oferta dirigida a públicos infantiles y adultos interesados en la lectura, la escritura y el análisis literario desde distintos enfoques y niveles de experiencia.

La propuesta incluye espacios de iniciación y desarrollo para niñas y niños, donde la literatura se aborda desde el juego, la lectura compartida y el contacto con distintos géneros y autores, con el objetivo de familiarizar al público infantil con el lenguaje literario y sus posibilidades expresivas.

Dentro de esta línea se encuentra Safari literario, taller impartido por Gustavo Antonio Salazar, dirigido a niñas y niños de 6 a 9 años, que propone actividades lúdicas a partir de la lectura y el análisis de libros de literatura infantil, así como dinámicas que amplían el acercamiento temprano a los libros.

Para un rango de edad mayor, el Taller literario infantil, también a cargo de Salazar, está pensado para participantes de 8 a 12 años y se enfoca en el desarrollo de la escritura creativa mediante juegos del lenguaje y herramientas narrativas, con la elaboración de una antología colectiva como cierre del proceso.

La oferta se complementa con el Taller de análisis y creación poética, impartido por Sofía Sánchez y dirigido a personas mayores de 18 años, que funciona como un espacio de lectura, investigación y producción del poema, con trabajo crítico sobre distintas propuestas poéticas y el desarrollo de un proyecto personal, en modalidad virtual.