Lista de zonas arqueológicas que abrirán para recibir a la primavera

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer que para el 19, 20 y 21 de marzo, en el marco del equinoccio de primavera 2022, habrá 137 zonas arqueológicas abiertas, entre las que no figura Teotihuacán, en el Estado de México; Cobá, en Quintana Roo, y Dzibilchaltún, en Yucatán.

"Debido a la alta afluencia de visitantes en los sitios arqueológicos de México por el cambio de estación, el cual este año se registrará el 20 de marzo, a las 15:33 horas, dentro de un fin de semana largo, el INAH pondrá en marcha un operativo especial que iniciará el sábado 19, abarcando el domingo 20 y lunes 21 de marzo, y el cual se desplegará en dicha cantidad de zonas arqueológicas que se mantendrán abiertas en el país y que, por parte de la institución, estará dedicado a la memoria del arqueoastrónomo Pedro Francisco Sánchez Nava, fallecido el pasado 22 de febrero", dijo el INAH a través de un comunicado.

Detalló que con base en el "Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos abiertos", y debido a la visita masiva de personas, la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, cerrará sus puertas los días 20 y 21 de marzo; así como son Cobá, en Quintana Roo, y Dzibilchaltún, en Yucatán, permanecerán cerrados a la visita pública.

En el caso de Chichén Itzá habrá un límite de aforo de hasta 15 mil personas por día, durante los días del operativo; pero no será el único sitio abierto, pues en total, en el país estarán abiertas 137 zonas arqueológicas, ubicadas en 30 estados, aunque señaló que "no se permitirá la realización de ceremonias ni eventos de ningún tipo, sin autorización expresa de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH. Se invitará a que en las áreas de espera también se mantenga la sana distancia. Es muy importante que el público recuerde que aún continuamos con una epidemia activa, por lo cual es de suma importancia respetar los lineamientos sanitarios y atender las recomendaciones y señalamientos que el personal del INAH indique durante la estancia en estos espacios culturales, que son para disfrute de la sociedad".

Equinoccio 2022: las zonas arqueológicas que podrás visitar

Las zonas arqueológicas que abrirán los días 19, 20 y 21 de marzo son:

En Baja California: El Vallecito, 8:00 a 15:00 horas.

En Baja California Sur: Sierra de San Francisco, de 9:00 a 17:00 horas.

En Campeche: Calakmul, Balamkú, Dzibilnocac, Hochob, Hormiguero, Xpuhil, Edzná, Becán, Chicanná, Chunhuhub, El Tigre, Santa Rosa Xtampak, Kankí, Toh-Cok y Xcalumkin, de 8:00 a 17:00 horas.

En Chiapas: Palenque, de 8:30 a 17:00 horas, con último acceso a las 16:00 horas; Bonampak y Yaxchilán, de 8:00 a 16:30 horas, último acceso a las 16:00 horas; Chinkultic, de 9:00 a 16:00 horas; Toniná, Izapa, Iglesia Vieja y Chiapa de Corzo, de 8:00 a 17:00 horas.

En Chihuahua: Paquimé, Cueva de la Olla, Cueva Grande, Huapoca y Las 40 Casas, de 10:00 a 16:00 horas, con último acceso a las 14:00 horas.

En Ciudad de México: Mixcoac, Cuicuilco, de 9:00 a 17:00 horas; Templo Mayor, de 10:00 a 15:00 horas; Tlatelolco, de 8:00 a 17:00 horas, y Cerro de la Estrella, de 8:00 a 17:00 horas, con último acceso a las 15:00 horas.

En Coahuila: Zona Paleontológica de Rincón Colorado, de 10:00 a 17:00 horas.

En Colima: El Chanal y La Campana, de 9:00 a 14:00 horas.

En Durango: La Ferrería, de 9:00 a 17:00 horas, último acceso a las 16:00 horas.

En Guanajuato: El Cóporo, Cañada de la Virgen, Peralta y Plazuelas, de 10:00 a 17:00 horas, último acceso a las 16:00 horas, y Arroyo Seco, de 10:00 a 16:00 horas, último acceso a las 15:00 horas.

En Guerrero: Soledad de Maciel, de 8:00 a 16:00 horas, último acceso a las 15:00 horas; Cinco de Mayo (La Sabana), Cuetlajuchitlán, Huamuxtitlán, Ixcateopan y La Organera-Xochipala, de 9:00 a 16:00 horas, último acceso a las 15:00 horas; Palma Sola, Tehuacalco y Teopantecuanitlán, de 9:00 a 16:00 horas, último acceso a las 15:00 horas.

En Hidalgo: Tula de 10:00 a 14:00 horas, Huapalcalco, Pahñú y Tepeapulco, de 10:00 a 15:00 horas.

En Jalisco: Teuchitlán (Guachimontones) e Ixtépete, de 9:00 a 17:00 horas.

En Estado de México: Malinalco, de 10:00 a 16:00 horas. También abrirán El Conde, Los Melones, Tenayuca II, Santa Cecilia Acatitlán, Coixtlahuaca, Tlapacoya, Teotenango, Huamango y San Miguel Ixtapan.

En Michoacán: Tingambato y Huandacareo, de 10:00 a 16:00 horas; Tzintzuntzan, de 10:00 a 17:00 horas, último acceso a las 15:00 horas. También abrirán Ihuatzio y San Felipe Los Alzati.

En Morelos: Chalcatzingo, de 9:00 a 17:30 horas; Coatetelco 9:00 a 16:00 horas, último acceso a las 15:00 horas, Teopanzolco, Xochicalco, Las Pilas y Yautepec, de 9:00 a 16:00 horas.

En Nayarit: Ixtlán del Río, de 10:00 a 14:00 horas.

En Nuevo León: Boca de Potrerillos, de 10:00 a 19:00 horas.

En Oaxaca: Monte Albán, de 10:00 a 16:00 horas, último acceso a las 15:30 horas; Mitla y Atzompa, último acceso a las 15:30 horas; Dainzú, Lambyteco, Zaachila y Yagul, de 10:00 a 16:00 horas, último acceso a las 15:00 horas.

En Puebla: Cholula, de 9:00 a 17:00 horas; Tehuacán, Yohualichan y Cantona, de 10:00 a 17:00 horas, y Teteles de Santo Nombre, de 9:00 a 17:00 horas.

En Querétaro: El Cerrito, de 9:00 a 14:00 horas; Toluquilla y Tancama, de 10:00 a 16:00 horas.

En Quintana Roo: Muyil y San Gervasio de 9:00 a 15:00 horas; Tulum, de 8:00 a 16:00 horas, último acceso a las 15:30 horas; Dzibanché-Kinichná, Kohunlich, Oxtankah, Xcaret, Xelhá, El Rey, El Meco y Chacchoben, de 9:00 a 15:00 horas, y San Miguelito, de 10:00 a 16:00 horas.

En San Luis Potosí: Tamtoc, de 9:00 a 17:00 horas, y Tamohi, de 9:00 a 18:00 horas.

En Sinaloa: Las Labradas, horario abierto.

En Sonora: Cerro de Trincheras, de 9:00 a 16:00 horas, último acceso a las 15:00 horas.

En Tabasco: Comalcalco, La Venta y Pomoná, de 9:00 a 16:00 horas, y Moral Reforma, de 9:00 a 15:00 horas.

En Tamaulipas: Balcón de Montezuma, de 10:00 a 17:00 horas, último acceso a las 16:00 horas. También abrirán El Sabinito y Las Flores.

En Tlaxcala: Cacaxtla-Xochitécatl, de 9:00 a 18:00 horas; Tizatlán, de 10:00 a 16:00 horas, y Tecoaque, último acceso a las 14:00 horas.

En Veracruz: El Tajín, de 10:00 a 17:00 horas; Castillo de Teayo, Cempoala, Quiahuixtlán y Las Higueras, de 8:00 a 17:00 horas, último acceso a las 16:00 horas.

En Yucatán: Chichén Itzá (máximo 15,000 personas por día, con último acceso a las 15:30 horas y desalojo total 17:00 horas), Uxmal, Xcambó, Ek Balam, Izamal, Mayapán y Kabah, de 8:00 a 17:00 horas.

En Zacatecas: La Quemada y Cerro del Teúl abrirán el 21 de marzo a las 6:00, el resto de los días de 9:00 a 17:00 horas, último acceso a las 16:00 horas. Alta Vista Chalchihuites abrirá en este último horario.