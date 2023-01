Llegan al Museo Soumaya réplicas exactas de "David" y "La Piedad"

A-AA+

Dos de las obras más importantes del Renacimiento llegan al Museo Soumaya: "El David" y "La Piedad", ambas esculturas realizadas por el artista Miguel Ángel Buonarroti. Las piezas, que ya se exhiben al público, son réplicas certificadas y autorizadas tanto por el gobierno de Italia como por la Galería de la Academia, en Florencia, (en el caso del "David") y por los Museos Vaticanos, en Roma (con respecto a "La Piedad").

Que se trate de réplicas no es razón para menospreciarlas, pues las dos esculturas tienen virtudes que las vuelven casi únicas y su llegada a México es casi un hito. Para empezar, las piezas están elaboradas en mármol de Carrara, es decir, de la misma zona donde Miguel Ángel obtuvo la roca para sus esculturas, en el siglo XIV.

Francesca Conti, curadora del Museo Soumaya, explicó que para la realización del David no fue fácil la búsqueda del bloque de mármol en el que se esculpió, pues además de sus dimensiones —la escultura mide 5.17 metros, pues se realizó en escala 1:1 con la original— se necesitaba que el bloque de mármol no tuviera grietas. En el caso de esta obra también se replicó el pedestal original, que está hecho de mármol y cuarcita roja. Incluyendo la base, El David tiene una altura total de 6.97 metros.

Conti dijo que estas esculturas fueron realizadas con moldes de las originales, que se crearon en la década de los 20, cuando Italia obsequió una réplica del David, en mármol, a Uruguay. En este caso, la fundidora artística Ferdinando Marinelli es la propietaria de los moldes del "David" y "La Piedad".

Las réplicas fueron talladas por escultores certificados, bajo la dirección del escultor Roberto Domina. De acuerdo con Alfonso Miranda, director del recinto, el margen de error es casi inexistente. "Tiene exactamente las mismas medidas, los mismos detalles, tiene un margen de error del 0.01%", detalló.

Por su parte, la curadora explicó el proceso de creación de la escultura. "Se utilizó el antiguo método del pantógrafo, que es un instrumento que ya utilizaban los griegos y los romanos. (La técnica) consiste en tomar puntos de referencia para poder replicar la obra de manera exacta. Estos puntos de referencia se tomaron a partir del original", señaló Francesca Conti.

Estos trabajos se realizaron en Florencia, por la Galería Pietro Bazzanti. La curadora agregó que estas son las únicas dos réplicas de mármol que la Galería ha realizado. El "David" —que pesa 5 mil 572 kg— y "La Piedad" —que pesa 2 mil 600 kg— viajaron por mar desde Italia, arribaron al puerto de Veracruz y viajaron por tierra hasta el Museo Soumaya para formar parte de su colección permanente.

El montaje de las esculturas está pensado para que el público se acerque, siempre con prudencia, y admire los detalles. Adquirir una réplica de las esculturas de Miguel Ángel no es como comprar una obra más: "La Galería Bazzanti evalúa a sus compradores. El hecho de ser una institución cultural y gratuita sin duda fue uno de los ingredientes determinantes", dijo Miranda, quien se rehusó a compartir el costó de las dos obras. Cabe destacar que éstas no son las únicas réplicas de estas esculturas en México.

El mismo Museo Soumaya alberga una réplica de La Piedad, pero es de bronce. De ese mismo material es la réplica del David que se encuentra en el parque Río de Janeiro, en la colonia Roma. Esta escultura originalmente formaría parte de un proyecto llamado "Jardín de las juventudes", que se planeó a finales de los años 60, pero no se concretó, explicó Miranda. "El tener en una misma ciudad la obra en bronce y mármol llama mucho la atención", agregó el director del museo.

"Estamos de fiesta", declaró Alfonso Miranda, en la ceremonia de revelación, en la que participaron estudiantes de la UGMEX, de Orizaba, Veracruz, y la Universidad Autónoma del Occidente de Sinaloa. "Gracias por develar La Piedad y que vaya este mensaje a nuestros hermanos y hermanas del norte de México y en especial a Sinaloa", agregó Miranda.

A propósito de la llegada de estas esculturas, el museo Soumaya contará con un horario extendido, de 10 a 19 horas todos los días de la semana. Durante la Noche de Museos, que se llevará a cabo el próximo 25 de enero, el horario cambiará, pues el último ingreso será hasta las 23 horas. La entrada al Museo Soumaya es gratis. El recinto también planea un programa público en torno a las esculturas. Éste se anunciará en sus redes sociales.