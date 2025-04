Así fueron los desencuentros entre Mario Vargas Llosa y López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Mario Vargas Llosa, escritor del boom latinoamericano y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, murió este domingo en Lima, Perú, a los 89 años. En un comunicado, firmado por sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana, se detalló que el autor de Conversación en la Catedral falleció "en paz" y rodeado de sus familiares.

Vargas Llosa, además de sus amplios méritos literarios, fue durante toda su vida transparente con su ideología política. En 1990, se refirió al México priista como "la dictadura perfecta" por la permanencia en el poder de un mismo partido y, en años recientes, externó su apoyo a candidatos presidenciales como Keiko Fujimori, en Perú; José Antonio Kast, en Chile y Jair Bolsonaro, en Brasil.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el escritor peruano externó públicamente su preocupación ante un eventual auge del populismo y la demagogia en América Latina. Poco antes de las elecciones federales de 2018, el 1 de marzo del mismo año, cuestionó si los mexicanos fuesen "tan insensatos de votar por eso, teniendo el ejemplo de Venezuela enfrente".

"Tengo la esperanza de que haya lucidez en México. Esperemos que el populismo no gane en México. Yo espero que no gane López Obrador, creo que eso sería un retroceso para el país", dijo sobre el entonces candidato de Morena.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El populismo de López Obrador puede arruinar este país: Vargas Llosa

Poco después de que la coalición Juntos Haremos Historia llevó a Andrés Manuel López Obrador a la titularidad del Ejecutivo en México con más de 30 millones de votos, el 26 de mayo de 2019 el novelista peruano dudó que aquel hito electoral "profundizara la democracia".

Por el contrario, pronosticó que la elección del "señor López Obrador" traería un retroceso, porque, advirtió, "el populismo ha echado raíces y puede arruinar a este país, como han arruinado los populismos a todos los países de los que ha hecho presa".

Alertó entonces que México era un país "demasiado importante", por lo que el populismo electoral no debía preocupar solo a la República sino a todo el continente, al ser uno de los más grandes de América Latina: "Lo que ocurre aquí repercute, inevitablemente, en el resto del continente", aseveró.

Años más adelante, en septiembre de 2021, el Nobel de Literatura señaló que en las "mañaneras", el presidente "transgredía" sus funciones al cuestionar y exhibir a la prensa.

"No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función", dijo en una conferencia de prensa.

Además, Vargas Llosa afirmó que el presidente buscaría reelegirse y acrecentar su estancia en el poder.

Pues claro que Vargas Llosa no me conoce: López Obrador

Ante las aseveraciones del escritor de Travesuras de la niña mala, Andrés Manuel López Obrador respondió, en septiembre del mismo año, que era claro que Vargas Llosa "no lo conocía".

Recordó las frases sobre "la dictadura perfecta" y descartó que México regresara a ese pasado unipartidista: "Viene Mario Vargas Llosa, yo diría que hasta se modera porque no tiene elementos y por más que le guste el surrealismo, la ficción; además como es escritor, pues no puede inventar cosas", contestó en su conferencia matutina.

Asimismo, aseguró que el autor "peruano-español" no lo conocía bien, porque él, como presidente, dijo, tenía "principios" y "convicciones".

"Me da gusto constatar la decadencia de Vargas Llosa"

El 29 de diciembre de 2021, el entonces mandatario federal aseguró sentir gusto al constatar "la decadencia de Vargas Llosa", luego de que el autor criticara su gobierno al lamentar que "la izquierda" se apoderara de Latinoamérica

"Me dio gusto escuchar, observar, constatar la decadencia de Vargas Llosa, porque lo invitan a Estados Unidos a una conferencia todos los que tienen un pensamiento conservador de América Latina", dijo López Obrador.

Aseguró que las palabras del novelista "no aportaban nada" y estaban llenas de "lugares comunes": "Ya era hora de dormir y me lo encontré en la red (un video de la conferencia de Mario Vargas Llosa) y lo puse, y como estaba con volumen me dice Beatriz (Gutiérrez Müller): 'cómo vas a estar escuchando eso', y dormí rebién, pero en otros tiempos había imaginación, talento, era propositivo, esperanzador", bromeó el entonces presidente.

AMLO critica que Dina Boluarte entregue reconocimiento a Vargas Llosa

En marzo de 2023, la presidencia de Perú, encabezada por Dina Boluarte tras un autogolpe de Estado fallido de Pedro Castillo, entregó un reconocimiento llamado la Orden del Sol al autor Mario Vargas Llosa, la máxima condecoración del país sudamericano.

En conferencia matutina del 9 de marzo de ese mismo año, López Obrador criticó el pensamiento "conservador" del gobierno de Boluarte, quien, acusó, mantenía preso "de manera injusta" al destituido Pedro Castillo.

"Imagínense a la presidenta de Perú entregando un pergamino a Vargas Llosa. ¡Vargas Llosa! Va a recibir un reconocimiento en su país, de quien fue impuesta de una élite autoritaria, que tiene injustamente en la cárcel al presidente que eligieron los peruanos. Esa es la derecha, no estoy hablando de cualquier persona", lamentó.