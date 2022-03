Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España

ARGENTINA

1.- "Violeta" - Isabel Allende

2.- "Soy una tonta por quererte" - Camila Sosa Villada

3.- "Boulevard" - Flor M. Salvador

4.- "Un reino de carne y fuego (Libro 2 Serie De Sangre y Cenizas )" - Armentrout Jennifer

5.- "Antes de diciembre" - Joana Marcús

6.- "Trilogía fuego" – Joana Marcús

7.- "Al final mueren los dos" – Adam Silvera

8.- "El día que dejó de nevar en Alaska" - Alice Kellen

9.- "El libro más lindo del mundo" – Rosario Oyhanarte

10.- "Fleur" – Ariana Godoy

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- "El infinito en un junco" - Irene Vallejo

2.- "Mil besos tuyos (por siempre jamás)" - Tillie Cole

3.- "Boulevard" - Flor M. Salvador

4.- "La espía" - Danielle Steel

5.- "La virgen de la Patagonia" - Jorge Baradit

6.- "Violeta" - Isabel Allende

7.- "Otra vez tú" - Alice Kellen

8.- "Still With Me" - Lily del Pilar

9.- "Mientras Yubooh duerme 2" – Paulina Palacios

10.- "Tiempo de perdón" - John Grisham

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- "El libro negro de las horas" - Eva García Sáenz de Urturi

2.- "El mentalista" - Camilla Läckberg

3.- "Nunca" - Ken Follett

4.- "La confusión del unicornio" - Paco Muñoz Botas

5.- "Últimos días en berlín" - Paloma Sánchez

6.- "Violeta" - Isabel Allende

7.- "La cuenta atrás para el verano" - La Vecina Rubia

8.- "Purgatorio" - Jon Sistiaga

9.- "La hipótesis del amor" - Ali Hazelwood

10.- "La señora march" – Virginia Feito

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (en inglés)

1.- "Run, Rose, Run"- Dolly Parton y James Patterson

2.- "The Match" - Harlan Coben

3.- "Shadows Reel" - C.J. Box

4.- "The Paris Apartment" - Lucy Foley

5.- "High Stakes" - Danielle Steel

6.- "The Lightning Rod" - Brad Meltzer

7.- "One Italian Summer" - Rebecca Serle

8.- "Memory´s Legion" - James S.A. Corey

9.- "House of Sky and Breath" - Sarah J. Maas

10.- "The Atlas Six" - Olivie Blake

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- "El infinito en un junco" - Irene Vallejo

2.- "Rojo, blanco y sangre azul"- Casey McQuiston

3.- "Muerte en el Nilo" - Agatha Christie

4.- "Nunca" - Ken Follett

5.- "A través de ti" - Ariana Godoy

6.- "Primera persona del singular" - Haruki Murakami

7.- "Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo" - Benjamin Alire Saenz

8.- "De ninguna parte" - Julia Navarro

9.- "Necronomicón" - H. P. Lovecraft

10.-"La vida invisible de Addie LaRue" - V. E. Schwab