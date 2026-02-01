El Instituto Potosino de Bellas Artes realizará "Los pulpos alados. Taller de poesía expandida", un programa formativo que se desarrollará del 3 al 5 de febrero, de 17:00 a 19:00 horas, en sus instalaciones. La actividad se dirige a personas interesadas en explorar el cruce entre poesía, imagen, sonido y acción desde una perspectiva experimental.

La propuesta del taller parte de ampliar el lenguaje poético hacia otros soportes y experiencias sensoriales. A través de ejercicios prácticos, se abordarán formas como la poesía visual y sonora, el poema-objeto, la videopoesía, la performática y los poemas espaciales, con énfasis en el proceso creativo y en la relación entre cuerpo, espacio y palabra.

La impartición estará a cargo de Santana García, antropólogo físico y director de Estudio Plátano: Arte y poesía en expansión. Su trabajo se ha centrado en la poesía concreta, el caligrama, el caligrama roto y ejercicios de sinestesia, con obra publicada como el poemario visual Piedra Roja Piedra Negra y su serie performática homónima.

El taller está dirigido a público a partir de los 15 años, con afinidad por áreas como literatura, diseño gráfico, comunicación, artes visuales o fotografía, así como a personas de cualquier disciplina creativa interesadas en la poesía contemporánea. No se requiere experiencia previa, ya que el enfoque privilegia la exploración y el cruce de lenguajes.

La cuota de recuperación es de 200 pesos y el cupo es limitado, por lo que es necesario inscribirse previamente en el IPBA, de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas. El taller se concibe como un espacio de práctica y reflexión donde la poesía se entiende como un campo abierto a múltiples formas de expresión.