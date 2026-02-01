logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

"Los pulpos alados", taller de poesía

Por Estrella Govea

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
"Los pulpos alados", taller de poesía

El Instituto Potosino de Bellas Artes realizará "Los pulpos alados. Taller de poesía expandida", un programa formativo que se desarrollará del 3 al 5 de febrero, de 17:00 a 19:00 horas, en sus instalaciones. La actividad se dirige a personas interesadas en explorar el cruce entre poesía, imagen, sonido y acción desde una perspectiva experimental.

La propuesta del taller parte de ampliar el lenguaje poético hacia otros soportes y experiencias sensoriales. A través de ejercicios prácticos, se abordarán formas como la poesía visual y sonora, el poema-objeto, la videopoesía, la performática y los poemas espaciales, con énfasis en el proceso creativo y en la relación entre cuerpo, espacio y palabra.

La impartición estará a cargo de Santana García, antropólogo físico y director de Estudio Plátano: Arte y poesía en expansión. Su trabajo se ha centrado en la poesía concreta, el caligrama, el caligrama roto y ejercicios de sinestesia, con obra publicada como el poemario visual Piedra Roja Piedra Negra y su serie performática homónima.

El taller está dirigido a público a partir de los 15 años, con afinidad por áreas como literatura, diseño gráfico, comunicación, artes visuales o fotografía, así como a personas de cualquier disciplina creativa interesadas en la poesía contemporánea. No se requiere experiencia previa, ya que el enfoque privilegia la exploración y el cruce de lenguajes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La cuota de recuperación es de 200 pesos y el cupo es limitado, por lo que es necesario inscribirse previamente en el IPBA, de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas. El taller se concibe como un espacio de práctica y reflexión donde la poesía se entiende como un campo abierto a múltiples formas de expresión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SEGUNDO FESTIVAL DE RONDALLAS POTOSINAS
SEGUNDO FESTIVAL DE RONDALLAS POTOSINAS

SEGUNDO FESTIVAL DE RONDALLAS POTOSINAS

SLP

Estrella Govea

Tendrá como sede el Museo Nacional de la Máscara el sábado 14 de febrero y reunirá a agrupaciones locales y nacionales

Presentan, Somos lo que bebemos
Presentan, Somos lo que bebemos

Presentan, Somos lo que bebemos

SLP

Estrella Govea

Último fin de semana de Florecer en cercanía
Último fin de semana de Florecer en cercanía

Último fin de semana de Florecer en cercanía

SLP

Estrella Govea

Sirat, en la Cineteca Alameda
Sirat, en la Cineteca Alameda

Sirat, en la Cineteca Alameda

SLP

Estrella Govea