Marcos Valdés y Leo Acosta presentan Festival Pachuco en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este domingo se estrena "Pachuco, festival y son", el festival con que Marco Valdés y Leo Acosta buscan reconocer la imagen del Pachuco, una figura de la cultura urbana mexicana que, a su consideración, no sólo no debe morir, sino que tiene que llegar a las nuevas generaciones.

Hoy será la presentación de este concepto, pensado por Leo, hijo del gran Leo Acosta, quien ahora está a cargo de la orquesta que nació con el legado de su padre, el cual mostró a la Secretaría de Cultura que, inmediatamente, se interesó en que el festival formara parte de las actividades de la iniciativa "Cuícatl: la ciudad que suena".

Acosta dijo que, mientras concebía la creación de este show, la primera persona en la que pensó como acompañamiento de su orquesta fue, indudablemente, Marcos Valdés, quien forma parte de una estirpe artística sin precedentes.

"Estamos recordando y reconociendo al Pachuco, un personaje muy conocido, que forma parte de nuestra cultura mexicana y, desde luego, pensé en nuestro querido Marcos, lo invité a sumarse al proyecto y él encantado, con todo su talento, con toda su disposición", expresó.

Marco recordó que, al enterarse de que su padre era Manuel "el Loco" Valdés, quedó maravillado al caer en la cuenta de que, no sólo era hijo de uno de los comediantes más importantes de nuestro país sino que, con ello, era también sobrino del gran Ramón Valdés y, por supuesto, de Germán Valdés, "Tin Tan", a quien da vida en este show.

"Tuve la oportunidad de conocer a mi papá a los 14 años, yo no sabía que mi papá era "el Loco" Valdés; yo seguía muchísimo a ´Tin Tan´, en sus películas porque se me hacía un fantástico bailarín, fantástico cantante, un comediante fuera de serie y un actor impresionante, era mágico en su papel de Pachuco y me entero de que don Manuel es ¡hermano de ' Tin Tan'!, este Pachuco que ha sido lo máximo en mi vida, ¡es mi tío!, comentó emocionado.

Esta no es la primera vez que Valdés da vida a "Tin Tan", en su papel como Pachuco, sino que lo ha interpretado en varios shows y en la cinta "Me importas tú y tú...", actuación que lo hizo merecedor de una Diosa de Plata.

Ahora que Acosta y Valdés unen fuerzas, junto a los Teen Tops, no sólo se presentarán esta tarde en el Jardín Santiago Xicoténcatl, (zona sur de la Ciudad de México) a las 3:00 pm, sino que llevarán al show a otros recintos, así como diferentes partes de la República.

"Un show desbordado de talento de Marcos y la orquesta de un servidor, con un repertorio muy alegre, para invitar a la gente de baile, con ritmos desde mambo, danzón, boleros...".

Para Acosta, es imprescindible que las nuevas generaciones tengan conocimiento de la figura del Pachuco, pues su aportación a la cultura urbana no debe de morir.

"Creemos nosotros, con toda sencillez y humildad, que tenemos un show muy bonito para ofrecer a nuestro público, es muy importantes para nosotros que, las nuevas generaciones sigan conociendo el gran legado extenso musical de nuestro país, del que forma parte esta figura del Pachuco, aquí lo estamos reconociendo con nuestra música".